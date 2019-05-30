قتيل وجرحى في إطلاق نار بمحيط الاعتصام بالسودان

عقد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الخميس، اجتماعاً موسعاً ضم قيادة القوات النظامية ورؤساء الأجهزة الأمنية، لبحث الأوضاع الأمنية بالبلاد، بحسب بيان.

التفاصيل:

يأتي الاجتماع بعد ساعات من إعلان لجنة أطباء السودان، الخميس، مقتل مواطن بطلق ناري في منطقة الصدر، "نتيجة تبادل إطلاق نار أسفل جسر النيل الأزرق بالعاصمة الخرطوم (بمحيط مقر الاعتصام)، من قبل القوات النظامية".

مراسل الجزيرة مباشر: قتيل وعدد من الجرحى إثر إطلاق الشرطة السودانية الرصاص على المحتجين في محيط ساحة الاعتصام بالعاصمة الخرطوم.

ترأس الاجتماع نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان حميدتي، وبحث الأوضاع الأمنية بالبلاد خلال الفترة الماضية، والتدابير والترتيبات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز الاستقرار وحفظ الأمن بالبلاد.

أقر الاجتماع "ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية لوضع خطة محكمة لمنع الجريمة ومكافحة الظواهر السالبة (دون تحديد) وتأمين الممتلكات العامة وممتلكات المواطنين خاصة خلال عطلة عيد الفطر".

عيد الفطر

أمس قالت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي في البلاد، إنها ترتب لإقامة صلاة عيد الفطر بميدان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم.

يواصل آلاف السودانيين، منذ الشهر الماضي، الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، حسب محتجين.

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