شاهد: سرايا القدس تنشر فيديو استهداف آلية إسرائيلية "بطائرة مسيرة"

كشفت سرايا القدس، الجناح المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنها استهدفت آليتين عسكريتين إسرائيليتين بطائرة مسيرة خلال التصعيد الأخير على قطاع غزة بداية مايو/أيار الحالي.

التفاصيل:

الفيديو الذي نشرته سرايا القدس على موقعها وتداولته صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر استهداف آلية عسكرية بواسطة ما قالت إنها "طائرة مسيّرة".

ظهر في الفيديو، استهداف دبابة إسرائيلية بقذيفة أُسقطت من الطائرة، دون أن يتضح عما إذا ما كانت القذيفة قد أصابتها أم لا.

الفيديو يظهر أيضا الطائرة وهي تتجول بحثا عن هدف جديد، قبل أن تقترب من آلية أخرى وتستهدفها بقذيفة.

#شاهد سرايا القدس تكشف عن استخدامها طائرات مسيرة ضد دبابات الاحتلال خلال العدوان الأخير على غزة. pic.twitter.com/hBBcIkM3Gj — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 30, 2019