شاهد: سرايا القدس تنشر فيديو استهداف آلية إسرائيلية "بطائرة مسيرة"

كشفت سرايا القدس، الجناح المسلّح لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنها استهدفت آليتين عسكريتين إسرائيليتين بطائرة مسيرة خلال التصعيد الأخير على قطاع غزة بداية مايو/أيار الحالي.
التفاصيل:
- الفيديو الذي نشرته سرايا القدس على موقعها وتداولته صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر استهداف آلية عسكرية بواسطة ما قالت إنها "طائرة مسيّرة".
- ظهر في الفيديو، استهداف دبابة إسرائيلية بقذيفة أُسقطت من الطائرة، دون أن يتضح عما إذا ما كانت القذيفة قد أصابتها أم لا.
- الفيديو يظهر أيضا الطائرة وهي تتجول بحثا عن هدف جديد، قبل أن تقترب من آلية أخرى وتستهدفها بقذيفة.
- لم توضح "سرايا القدس" نوعية الطائرة المستخدمة، ولا التوقيت المحدد لتصوير المقطع، واكتفت بالإشارة إلى أنه تم خلال "التصعيد الأخير" الذي وقع بداية الشهر الجاري.
- وكالة الأناضول قالت إنه يُعتقد أن الآلية لم تكن داخل قطاع غزة، بل على الجانب الآخر من السياج الفاصل شرقي القطاع، حيث لم يسجل توغل آليات إسرائيلية داخل غزة خلال التصعيد الأخير.
- سرايا القدس قالت إن "العدو الإسرائيلي تكتّم على هذه العملية وأخفى خسائره"، متحدية إسرائيل "بالكشف عن حجم الدمار والخسائر التي لحقت به بفعل ضربات المقاومة".
- لم يصدر عن الجيش الإسرائيلي تعقيب فوري على مقطع الفيديو.
- قطاع غزة شهد بداية مايو/أيار الجاري، تصعيدا عسكريا استمر نحو 3 أيام، شن خلاله الجيش الإسرائيلي غارات عنيفة على أهداف متفرقة، أسفرت عن استشهاد 27 فلسطينيا، فيما أطلقت الفصائل رشقات من الصواريخ على مستوطنات وبلدات قريبة أسفرت عن مقتل 4 إسرائيليين.