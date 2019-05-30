خامنئي: لن نتفاوض مع أمريكا ولا نسعى لامتلاك النووي لأنه حرام

أكد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي، رفضه إجراء المفاوضات مع الولايات المتحدة، معتبرًا أن المفاوضات مع أمريكا لا فائدة منها وتلحق الضرر بالبلاد.

وجاءت تصريحات خامنئي بعد أن لمح الرئيس حسن روحاني إلى أن إجراء محادثات مع واشنطن قد يكون ممكنًا إذا رُفعت العقوبات.

كما شدد خامنئي في كلمته، الأربعاء، لدى استقباله حشدًا من الأساتذة والنخب في الجامعات الإيرانية، على أن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن"، مصيرها إلى الفشل.

أبرز تصريحات خامنئي:

إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة على برامجها النووية والصاروخية. قلنا من قبل إننا لن نتفاوض مع أمريكا لأن المفاوضات لا فائدة منها وتنطوي على ضرر

إيران ليس لديها مشكلة في التفاوض مع الأوربيين ودول أخرى، لكنها لن تجري مفاوضات بشأن الخطوط الحمراء للثورة. لن نجري مفاوضات إزاء قدراتنا العسكرية.

معنى المفاوضات في هذه القضية هو إبرام صفقة، أي التخلي عن قدراتنا الدفاعية.

إيران تتحلى باليقضة إزاء الخداع الأمريكي لتمرير" تكتيك المفاوضات في ظل استراتيجية ممارسة الضغط".

رغم القدرات العلمية الكبيرة في المجال النووي إلا أننا لا نسعى أبدًا وراء السلاح النووي، لأن من منطلق مبادئنا نعتبر امتلاك الأسلحة النووية أو الكيمياوية حرامًا من الناحية الفقهية والشرعية.

نحن نعارض بشكل أساسي إنتاج أسلحة الدمار الشامل، إلا أننا بحاجة إلى تخصيب اليورانيوم لأنه نعتبر هذه الحاجة المستقبلية للبلاد، وإذا لم نقم اليوم بتعزيز قدراتنا في هذا الشأن فإنه خلال السنوات الـ 10 المقبلة يجب أن نبدأ من الصفر في هذا المجال.

يوم القدس لهذا العام يعد أكثر أهمية من الأعوام الماضية لأن أمريكا وبعض أذيالها تسعى من خلال صفقة القرن أن تجعل القضية الفلسطينية طي النسيان في العالم، إلا أنهم سيفشلون في ذلك".

المسيرات الشعبية ليوم القدس في هذا العام للدفاع عن فلسطين تعد أكثر أهمية. الدفاع عن فلسطين ليست قضية إسلامية بحتة بل قضية إنسانية وضميرية إلا ان لدى المسلمين لها طابع شرعي وديني.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الإيراني حسن روحاني (رويترز)

التوتر بين واشنطن وطهران: