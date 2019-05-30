تقرير: تركيا بصدد توجيه "رسالة قوية" لمنافسيها في البحر المتوسط

نقلت وكالة بلومبرغ عن أربعة مصادر مطلعة أن تركيا تدرس نشر نظام دفاع صاروخي روسي على سواحلها الجنوبية، بالقرب من السفن الحربية المرافقة للسفن التي تقوم باستكشاف الطاقة في المنطقة.

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