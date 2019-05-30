الصين: أمريكا "تلعب بالنار"

قالت الصين اليوم الخميس إن الولايات المتحدة "تلعب بالنار" بدعمها لتايوان المتمتعة بحكم ذاتي.

جاءت هذه التصريحات الغاضبة قبيل اجتماع بين وزير الدفاع الصيني وي فنع خه والقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان.

التفاصيل

وصف وو تشيان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية خلال إفادة صحفية شهرية العلاقات العسكرية بين بكين وواشنطن بأنها جيدة عموما.

لكن نبرة حديثه تبدلت لتصبح حادة عندما سُئل عن الدعم الأمريكي لتايوان، وهي قضية تصفها الصين منذ وقت طويل بأنها الأكثر حساسية في العلاقات بين البلدين.

قال وو "يحاول الجانب الأمريكي باستمرار في الآونة الأخيرة… دون جدوى استغلال تايوان للتحكم في الصين. هذا وهم".

أضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية "سلسلة الإجراءات التي اتخذها الجانب الأمريكي تعد لعبا بالنار، وتضر بشدة بتطوير العلاقات العسكرية بين الصين والولايات المتحدة، وتضر كثيرا بالسلام والاستقرار في منطقة مضيق تايوان".

توتر أمريكي صيني