السودان.. خيارات صعبة أمام المجلس العسكري للتشبث بالسلطة

قال مراقبون إن الخيارات أمام المجلس العسكري الانتقالي في السودان تضيق يوما بعد يوم، رغم محاولاته التمسك ولو بقدر مؤثر من السلطة خلال المرحلة الانتقالية.

ضغوط ومطالبات

تزايدت الضغوط والمطالبات على الصعيدين الداخلي والخارجي على المجلس العسكري لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.

مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي جدد الأربعاء رفضه الشديد لما أسماه "الانقلاب العسكري" في السودان ودعا في بيان له للإسراع في معالجة الأزمة الداخلية وتلبية مطالب الشعب السوداني.

قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أعلنت رفضها لزيارات رئيس المجلس العسكري الانتقالي ونائبه إلى الخارج، إن كانت تستهدف "الاستقواء بأي من دول الإقليم للتحايل على الثورة".

رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق محمد حمدان (حميدتي) قاما بعدة زيارات إلى السعودية ومصر والإمارات وجنوب السودان وإثيوبيا.

تصعيد

نائب رئيس المجلس العسكري اتهم قوى إعلان الحرية والتغيير بالعمل على تفكيك الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ملوحاً بعدم تسليم السلطة إلا عبر انتخابات حرة ونزيهة لمن يختاره الشعب السوداني.

تجمع المهنيين السودانيين رفض الخطاب التصعيدي من قبل المجلس العسكري، وأبدى استعداده للعودة الى المفاوضات.

دعوة قوى اعلان الحرية والتغيير لإضراب عام، قابلها المجلس العسكري بقرار عودة الاتحادات المهنية والنقابات التي جرى تجميدها بقرار سابق من المجلس.

تجمع المهنيين رفض على لسان المتحدث باسمه بابكر فيصل الانتخابات المبكرة، قائلا إنها ستعيد إنتاج النظام القديم.

فيصل قال إن التلويح بالانتخابات المبكرة لا معنى له، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس العسكري أنفسهم سيذهبون إلى منازلهم بعد الانتخابات وسيحالون إلى التقاعد.

ما الخيارات؟