الجزائر.. وفاة ناشط حقوقي في السجن والمعارضة تتهم السلطة

أعلنت وزارة العدل الجزائرية، ليل الأربعاء، أنها أمرت بـ"إجراء تحقيق شامل" لتوضيح ظروف وفاة الطبيب والناشط الحقوقي الجزائري كمال الدين فخار.

كمال الدين فخار:

مطالبات بكشف الحقيقة:

بعد إضرابه عن الطعام لأكثر من خمسين يوماً احتجاجاً على سجنه التعسفي وغير القانوني من قبل السلطات الجزائرية بسبب منشورات نشرها على الفيس بوك، توفى #كمال_الدين_فخار. نطالب السلطات في #الجزائر بإجراء تحقيق فوري ومستقل وتقديم كل المتورطين للمسائلة الجنائية. https://t.co/G0SSHsmwes

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) May 29, 2019