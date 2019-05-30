الجبير: لا نريد حربا مع إيران.. وبولتون: لا نسعى لتغيير النظام في طهران

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، الخميس، إن بلاده لا ترغب في خوض حرب مع إيران، مبينا أن تهدئة الوضع في المنطقة، مرهونة بتصرفات طهران.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الجبير لشبكة بي بي سي البريطانية، قيّم فيه التصعيد الحاصل مع إيران خلال الأسابيع الأخيرة.

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وصف الجبير الوضع الحالي في المنطقة بـ"الحساس للغاية"، وأن على إيران أن تقدم على خطوات من شأنها إظهار رغبتها في تهدئة الأوضاع.

أضاف أن إيران تتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وأنه من المضحك رفض طهران لهذه الاتهامات.

ردا على سؤال حول احتمال شن السعودية هجوما على إيران، قال الجبير "هذا ليس صحيحا، فالحرب تضر بالمنطقة كلها، والسعودية أكدت مرارا أنها لا ترغب في خوض حرب ضد إيران، لكن الكرة الآن في ملعب الإيرانيين".

أردف قائلا " طهران تهرب الأسلحة وتدعم العناصر الإرهابية، وهذا ليس كلامنا، بل نتاج لعمل المحققين الدوليين، الذين اكتشفوا حقائق التصرفات الإيرانية".

مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

لا نريد تغيير النظام

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون اليوم الخميس إن الولايات المتحدة لا تسعى لتغيير النظام في إيران.

خلال زيارة للندن، قال بولتون للصحفيين إن الخطر الإيراني لم ينته لكن التحرك الأمريكي السريع للرد والنشر ساعد في ردعه.

تصاعد التوتر