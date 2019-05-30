البيت الأبيض طلب إخفاء "جون ماكين" خلال زيارة ترمب لليابان

ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) أن البيت الأبيض طلب من عسكريين أمريكيين ضمان مواراة سفينة حربية تحمل اسم السناتور الراحل "جون ماكين" عن الأنظار أثناء زيارة دونالد ترمب لليابان.

إخفاء "جون ماكين" عن نظر ترمب:

طلب البيت الأبيض بمناسبة زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأخيرة لليابان، إبقاء سفينة أمريكية تحمل اسم السيناتور الراحل جون ماكين الذي يكرهه الرئيس الأمريكي، بعيدة عن نظره، كما ذكرت الأربعاء صحيفة وول ستريت جورنال.

مسؤول أمريكي طلب في رسالة إلكترونية اطلعت عليها الصحيفة "ألا تكون السفينة "يو أس أس جون ماكين ظاهرة" خلال الزيارة الرئاسية.

بحسب الصحيفة، كتب مسؤول بالقيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ أن "السفينة يو أس أس جو ماكين بحاجة إلى المواراة عن الأنظار".

الصحيفة أوضحت أن مسؤولين من بينهم القائم بأعمال وزير الدفاع، باتريك شاناهان، كانوا على دراية بانزعاج ترامب من تلك السفينة الحربية وصدقوا على إجراء إخفاء اسمها أثناء زيارة الرئيس.

لكن، ناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قال إن وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان" لم يبلغ بأمر نقل السفينة (يو أس أس جون ماكين) ولا بالأسباب التي تقف وراء هذا الطلب".

كان من الصعب نقل هذه السفينة التي يجري تصليحها في قاعدة يوكوسوكا الأمريكية البحرية حيث ألقى ترمب الثلاثاء خطابا من على متن سفينة أخرى، لذلك تم، حسب الصحيفة نفسها نقلا عن مصادر قريبة، حجب اسم ماكين وأعطي بحارتها عطلة في ذلك اليوم.

الرئيس الأمريكي، ردّ في تغريدة على تويتر مساء الأربعاء، قائلا "لم أبلغ بأي شيء متعلق بسفينة سلاح البحرية (يو أس أس جون ماكين) خلال زيارتي الأخيرة إلى اليابان.

I was not informed about anything having to do with the Navy Ship USS John S. McCain during my recent visit to Japan. Nevertheless, @FLOTUS and I loved being with our great Military Men and Women – what a spectacular job they do! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2019

ترمب وجون ماكين.. ما سبب الكراهية؟

السيناتور الجمهوري الراحل جون ماكين

لم يخف ترمب وماكين مشاعر الكره المتبادل بينهما، وسخر الرئيس الأمريكي الذي أعفي من الخدمة العسكرية، من وصف السناتور الجمهوري السابق في 2015 بالبطل في حرب فيتنام حيث أسر وتعرض للتعذيب.

كان ماكين الذي حظي باحترام كبير في السياسة الأمريكية، سحب دعمه للمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في 2016 بسبب تصريحات تنم عن تمييز بين الجنسين خلال الحملة، وكان أحد أشد منتقدي ترمب داخل الحزب الجمهوري.

توفي ماكين في 25 آب/أغسطس 2018 عن 81 عاما بعد إصابته بسرطان في الدماغ، وقد طلب قبل وفاته ألا يحضر الرئيس الحالي جنازته.

الرئيس الأمريكي ترمب هاجم مرارا الطيار الحربي السابق جون ماكين، وقال خصوصا في مارس/ آذار "لم أكن يوما من المعجبين بجون ماكين ولن أكون يوما كذلك".

ميغان ماكين ابنة السناتور الراحل، قالت الأربعاء إن" ترمب طفل سيشعر دائما أنه مهدد بعمق بحياة والدي الرائعة".

ابنة ماكين أوضحت قائلة" ينتقدونني لأنني أتحدث كثيرا عن أبي لكن بعد تسعة أشهر على وفاته، لا يتركه ترمب يرقد بسلام.. لذلك من واجبي الدفاع عنه.. هذا يجعل حزني لا يحتمل".

سميت السفينة (يو أس أس جون ماكين) على اسم السناتور الأمريكي الراحل الذي شارك في حرب فيتنام وتوفي في 2018.