البيت الأبيض طلب إخفاء "جون ماكين" خلال زيارة ترمب لليابان

ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) أن البيت الأبيض طلب من عسكريين أمريكيين ضمان مواراة سفينة حربية تحمل اسم السناتور الراحل "جون ماكين" عن الأنظار أثناء زيارة دونالد ترمب لليابان.

إخفاء "جون ماكين" عن نظر ترمب:

I was not informed about anything having to do with the Navy Ship USS John S. McCain during my recent visit to Japan. Nevertheless, @FLOTUS and I loved being with our great Military Men and Women – what a spectacular job they do!

ترمب وجون ماكين.. ما سبب الكراهية؟

Trump is a child who will always be deeply threatened by the greatness of my dads incredible life. There is a lot of criticism of how much I speak about my dad, but nine months since he passed, Trump won't let him RIP. So I have to stand up for him.

It makes my grief unbearable. https://t.co/gUbFAla1VE

— Meghan McCain (@MeghanMcCain) May 30, 2019