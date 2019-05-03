غزة: استشهاد 3 فلسطينيين وقنص عسكريين إسرائيليين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة مساء اليوم الجمعة استشهاد ثلاثة فلسطينيين، بينهم اثنين جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف موقعا وسط قطاع غزة.

وتتجه الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، إلى التصعيد، في أعقاب قنص عسكريين إسرائيليين بينهم ضابط برصاص قناص شرق المحافظة الوسطى، واستشهاد الفلسطينيين الثلاثة.

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الوزارة قالت في بيان إن فلسطينيين اثنين استشهدا جراء قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة، وأصيب اثنان غيرهما بجراح حرجة.

البيان أوضح أن الشهيدين هما عبد الله أبو ملّوح (٣٣ عاما)، وعلاء البوبلي (٢٩ عاما).

وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد المواطن رائد خليل ابو طير 19 عام متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في البطن شرق خانيونس مساء الجمعة.

طائرة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مساء الجمعة موقعا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

مراسل الجزيرة: إصابة 3 جنود إسرائيليين برصاص قناص من داخل قطاع غزة استهدف قوة عسكرية قرب السياج الأمني.

أفيخاي أدرعي المتحدث باسم قوات الاحتلال في تغريدة على حسابه في تويتر: الغارة جاءت ردا على إصابة جنديين إسرائيليين، في حادث إطلاق نار، نفذه فلسطينيون، قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة.

كتائب القسام تنعي

نعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس اثنين من أعضائها اللذين استشهدا إثر قصف للاحتلال استهدف موقعاً للمقاومة وسط قطاع غزة.

بيان كتائب القسام نعى كلاً من "القائد الميداني عبد الله ابراهيم أبو ملوح من مخيم النصيرات، والمجاهد علاء علي البوبلي من مخيم المغازي، اللذين استشهدا في القصف الصهيوني لأحد مواقع المقاومة"

البيان: "على طريق ذات الشوكة يمضي مجاهدو القسام الأبطال، لا يعرفون للراحة أو القعود سبيلاً، فصمتهم ما هو إلا جهادٌ وإعدادٌ لطالما رأى العدو والصديق ثمرته في ساحات النزال، فمن التدريب إلى التصنيع إلى حفر أنفاق العزة والكرامة إلى المرابطة على ثغور الوطن".

البيان:"ستبقى دماء شهدائنا نبراساً في طريق تحرير فلسطين وناراً تحرق المحتلين حتى يندحروا عن أرضنا بإذن الله".

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