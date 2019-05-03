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سياسة|مصر

شاهد: حريق ضخم في سوق تجاري بحارة اليهود في القاهرة

3/5/2019

أصيب 51 شخصًا، الجمعة، إثر اندلاع حريق ضخم بأحد أكبر الأسواق التجارية بالقاهرة، وفق إعلام محلي.

التفاصيل:
  • وسائل إعلام محلية قالت إن الحريق اندلع بأحد المخازن في حارة اليهود بمنطقة الموسكي (وسط القاهرة)، وامتدت ألسنة النيران إلى عشرات المحال التجارية، فيما انتقلت 49 سيارة إطفاء و40 سيارة إسعاف في محاولة للسيطرة على الحادث.
  • قوات الحماية المدنية كادت أن تسيطر على جزء كبير من الحريق، إلا أن النيران نشبت مرة أخرى أثناء عملية التبريد، مما دفعهم للدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق مرة أخرى، بحسب الصحف.

  • وسائل الإعلام نقلت عن وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، قولها إن "مستشفيات ومراكز الحروق في محيط منطقة الأزهر وسط القاهرة، رفعت درجة الاستعداد إلى القصوى بعد إصابة 51 شخصا في حادث اندلاع حريق بحي الموسكى".
  • تراوحت الإصابات بين الاختناق والحروق والكسور، فيما استمرت عملية السيطرة على الحريق طوال ما يزيد عن 10 ساعات بعد تجدده مرة أخرى، حسب وسائل الإعلام.
  • لم تعلن السلطات المصرية عن أسباب اندلاع هذا الحريق أو حجم الخسائر المادية حتى الآن، إلا أن مصدر أمني رجح أن يكون السبب ماس كهربائي. 

https://twitter.com/Samysaidd/status/1124341447782817793?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/falconprey70/status/1124358034573144065?ref_src=twsrc%5Etfw

خلفيات:
  • تعد الموسكي أحد أشهر المناطق التجارية بالقاهرة، إذ تنتشر بها مئات محال بيع الملابس والأجهزة الكهربائية، وعادة ما تشهد نشوب حرائق متكررة لأسباب عدة أبرزها ماس كهربائي وارتفاع درجات الحرارة.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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