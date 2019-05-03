شاهد: حريق ضخم في سوق تجاري بحارة اليهود في القاهرة

أصيب 51 شخصًا، الجمعة، إثر اندلاع حريق ضخم بأحد أكبر الأسواق التجارية بالقاهرة، وفق إعلام محلي.

التفاصيل:

وسائل إعلام محلية قالت إن الحريق اندلع بأحد المخازن في حارة اليهود بمنطقة الموسكي (وسط القاهرة)، وامتدت ألسنة النيران إلى عشرات المحال التجارية، فيما انتقلت 49 سيارة إطفاء و40 سيارة إسعاف في محاولة للسيطرة على الحادث.

قوات الحماية المدنية كادت أن تسيطر على جزء كبير من الحريق، إلا أن النيران نشبت مرة أخرى أثناء عملية التبريد، مما دفعهم للدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق مرة أخرى، بحسب الصحف.

سنتر المهدي اللي اتحرق النهاردة ده شكل صاحبه يصعب علي الكافر الراجل ده بيوزع بضاعة للصعيد ولكل محافظات مصر لان أسعاره حلوة يرضي مين اللي حصل فيه ده الحريق لحد الساعة ٨ مطفاش حسبي الله ونعم الوكيل #الموسكي — Nada 🌻 (@nadamo7md12) May 3, 2019

وسائل الإعلام نقلت عن وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، قولها إن "مستشفيات ومراكز الحروق في محيط منطقة الأزهر وسط القاهرة، رفعت درجة الاستعداد إلى القصوى بعد إصابة 51 شخصا في حادث اندلاع حريق بحي الموسكى".

تراوحت الإصابات بين الاختناق والحروق والكسور، فيما استمرت عملية السيطرة على الحريق طوال ما يزيد عن 10 ساعات بعد تجدده مرة أخرى، حسب وسائل الإعلام.

لم تعلن السلطات المصرية عن أسباب اندلاع هذا الحريق أو حجم الخسائر المادية حتى الآن، إلا أن مصدر أمني رجح أن يكون السبب ماس كهربائي.

https://twitter.com/Samysaidd/status/1124341447782817793?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/falconprey70/status/1124358034573144065?ref_src=twsrc%5Etfw

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