ترمب: بحثت "الأكذوبة الروسية" مع بوتين

تحدث الرئيس الأمريكي هاتفيا مع نظيره الروسي قرابة الساعة ونصف الساعة، حسب تقارير صادرة عن البيت الأبيض والكرملين، في خطوة هي الأولى بعد جدل بشأن تقرير المحقق الخاص روبرت مولر.

البيت الأبيض

البيت الأبيض قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بحث مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين إمكانية إبرام اتفاق نووي جديد.

أكد البيت الأبيض أن المحادثة استمرت "ما يزيد على ساعة" فيما قال الكرملين إنها كانت نحو ساعة ونصف الساعة.

البيت الأبيض: الرئيسان بحثا إمكانية إبرام اتفاق نووي جديد، ونزع سلاح كوريا الشمالية النووي والموقف السياسي في فنزويلا.

سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض: ترمب وبوتين تحدثا بشأن إمكانية إبرام اتفاق نووي جديد متعدد الأطراف بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، أو تمديد الاتفاق النووي الاستراتيجي الحالي بين الولايات المتحدة وروسيا.

ساندرز: الحوار امتد لأكثر من ساعة وتطرق باقتضاب إلى تحقيق المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي في حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

ساندرز: تم بحث القضية في سياق الحديث عن انتهاء التحقيق.

ساندرز: الرئيسان بحثا الاتفاق النووي الجديد أو التمديد واحتمال إجراء حوار مع الصين عن الأمر أيضا.

ساندرز: بحثا التجارة وحقيقة زيادتها بين البلدين منذ تولي الرئيس منصبه.

ساندرز: تحدثا عن كوريا الشمالية وتحدثا أيضا عن أوكرانيا وفنزويلا، أجريا حوارا شاملا وإيجابيا.

الكرملين

حرص الكرملين على التوضيح أن الاتصال جاء بمبادرة من واشنطن.

المكالمة الهاتفية جاءت بعد تصاعد لعدة أشهر بين واشنطن وموسكو بشأن الأوضاع في فنزويلا.

يتصاعد التوتر الدبلوماسي منذ أشهر بين واشنطن وموسكو، مع دعم الولايات المتحدة لزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو ومطالبتها بتنحي الرئيس نيكولاس مادورو، واتهام روسيا للولايات المتحدة بمحاولة تدبير انقلاب في فنزويلا.

الكرملين: بوتين شدد على أن "للفنزويليين وحدهم الحق في تقرير مستقبل بلادهم".

الكرملين: التدخل في الشؤون الداخلية ومحاولات تغيير الحكم في كراكاس بالقوة تقوض امكانات ايجاد تسوية سياسية للنزاع.

ماذا قال ترمب

في عدد من التغريدات تطرق ترمب إلى حديث الزعيمين عن التحقيقات الأمريكية في المزاعم بتدخل روسي في النظام السياسي الأمريكي بما في ذلك انتخابات الرئاسة في 2016.

ترمب: بحثنا "الأكذوبة الروسية" خلال الاتصال الهاتفي مع بوتين.

ترمب: الاتصال الهاتفي "مثمر للغاية" بشأن عدة قضايا بدءا بكوريا الشمالية وأوكرانيا وفنزويلا وانتهاء بالتجارة والأسلحة النووية.

ترمب: أجريت حوارا طويلا وطيبا جدا مع الرئيس الروسي بوتين.

ترمب: "كما قلت دائما، قبل بدء حملة الاضطهاد بفترة طويلة، إن إقامة علاقات جيدة مع روسيا والصين والجميع أمر جيد وليس أمرا سيئا".

Had a long and very good conversation with President Putin of Russia. As I have always said, long before the Witch Hunt started, getting along with Russia, China, and everyone is a good thing, not a bad thing…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2019