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سياسة

السودان: أمر باستجواب البشير بشأن "تمويل الإرهاب"

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير
الرئيس السوداني المعزول عمر البشير
2/5/2019

وجه النائب العام السوداني المكلف، الوليد سيد أحمد محمود، الخميس، باستجواب الرئيس السابق عمر البشير، بتهم تتعلق بجرائم غسل أموال وتمويل الإرهاب.

جاء ذلك في بيان صادر عن النائب العام المكلف:
  • أفاد البيان أن النائب وجه باستجواب البشير في الدعوى الجنائية رقم (40/ 2019) تحت المواد (6/1) من قانون التعامل بالنقد الأجنبى، والمادة (15) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • وجه النائب العام أيضا بالتحقيق في "معاملات مالية مشبوهة لنافذين من المسؤولين السابقين"، وإحالة الملفات إلى نيابتي "الثراء الحرام والمشبوه"، و"مكافحة الفساد والتحقيقات المالية".
  • وجه بإحالة ملف القروض الخارجية لنيابة "مكافحة الفساد والتحقيقات المالية" لإجراء التحقيقات اللازمة.

وأودع البشير سجن كوبر المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان الجاري، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

قوى التغيير تسلم العسكري مسودة دستور انتقالي:
  • سلّمت قوى الحرية والتغيير بالسودان، الخميس، للمجلس العسكري رؤيتها بشأن الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية ودعت القوى في رؤيتها لتشكيل مجلس السيادة بالتوافق مع المجلس العسكري.
  • نصت رؤية إعلان قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان لإعلان دستوري خلال الفترة الانتقالية، على أن تحكم جمهورية السودان خلال الفترة الانتقالية البالغة أربع سنوات تبدأ من تاريخ دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ، من خلال مؤسسات حكم قائمة على سيادة حكم القانون والفصل بين السلطات وفق مبادئ هذا الدستور.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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