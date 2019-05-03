البنتاغون: لن نسلم إف-35 لتركيا إذا لم تتخل عن أس-400

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، الجمعة، إن الولايات المتحدة لن تسلم طائرات إف-35 لتركيا إذا لم تتخل عن المنظمة الدفاعية الروسية المضادة للصواريخ أس-400.

القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي

موقفنا لم يتغير. إذا قررت أنقرة تفعيل المنظومة الروسية، فلن تقوم الولايات المتحدة بتسليمها الطائرات المقاتلة خلال الصيف المقبل كما كان مقررا.

إذا ارتأت تركيا أن منظومة أس-400 قرار تريد المضي فيه قدما، فسنكون بحاجة إلى نقل التصنيع من تركيا.

التقيت مسؤولين في مجموعتي "لوكهيد مارتن" و"يونايتد تكنولوجيز" الأسبوع الماضي لبحث الخيارات الممكنة.

وزير الدفاع التركي

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قال الجمعة إنه لا يجب استبعاد تركيا من مشروع طائرات إف-35 بسبب شراء المنظومة الروسية. وقال أكار أيضا:

تركيا التي تنتمي لعضوية حلف شمال الأطلسي لا تبتعد عن الحلف العسكري باتفاقها مع روسيا على شراء منظومة إس-400 للدفاع الصاروخي.

تركيا والولايات المتحدة وأعضاء حلف شمال الأطلسي على خلاف بشأن الخطوة التي اتخذتها أنقرة لشراء منظومة أس-400 الروسية.

استبعاد أنقرة من مشروع الطائرات إف-35 سيضع أعباء "خطيرة جدا" على بقية الشركاء بالمشروع.

لا يوجد بند ينص على الاستبعاد عند شراء منظومة أس-400 في هذه الشراكة.

استبعادنا لمجرد رغبة دولة ما في ذلك لا يتفق مع العدالة والقوانين ولا الحقوق. يجب ألا يحدث ذلك.

تركيا كانت تحاول أن تشرح للولايات المتحدة وغيرها من الشركاء في مشروع إف-35 أن الصواريخ من طراز أس-400 لن تشكل تهديدا للطائرات، وأنقرة اتخذت إجراءات لمنع حدوث ذلك.

تركيا ما زالت تدرس أحدث عرض أمريكي لبيعها أنظمة باتريوت.

العرض أكثر إيجابية من عروض واشنطن السابقة.

تحد قوي

في أقوى تحد حتى الآن للتحذيرات من احتمال استبعاد تركيا من مشروع الطائرات إف-35 قال الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن المشروع سينهار إذا لم تشارك تركيا.

واشنطن حذرت من عقوبات أمريكية محتملة إذا مضت أنقرة في اتفاقها مع روسيا.

اقترحت تركيا تشكيل مجموعة عمل مع الولايات المتحدة لتقييم تأثير منظومة أس-400 لكنها تقول إنها لم تتلق ردا بعد من المسؤولين الأمريكيين.

قالت تركيا قبل أسبوعين إنها تتوقع من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إصدار قرار بإعفائها من العقوبات بشأن منظومة أس-400 بعد أن قال وزير الخارجية مايك بومبيو إن أنقرة يمكن أن تواجه ردا على الصفقة باستخدام قانون التصدي لأعداء أمريكا من خلال العقوبات.

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