ارتفاع عدد ضحايا مجزرة المسجدين بنيوزيلندا إلى 51 قتيلاً

وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن مواطنا تركيا كان قد أصيب في الهجمات التي وقعت على مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا يوم 15 مارس آذار، توفي ليرتفع بذلك عدد قتلى الهجمات إلى 51.