مولر معلنا استقالته: اتهام ترمب لم يكن مطروحا (فيديو)

قال المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر إن تحقيقه بشأن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة عام 2016 لم يكن سينتهي أبدا بتوجيه اتهامات جنائية للرئيس دونالد ترمب بسبب سياسات وزارة العدل.

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في أول تصريحات علنية له منذ بدأ التحقيق في مايو أيار 2017، قال مولر إن سياسة وزارة العدل تمنعه صراحة من توجيه اتهام لرئيس لا يزال في منصبه.

مولر أعلن استقالته من منصبه في وزارة العدل وقال إنه سيعود للعمل في القطاع الخاص.

مولر: مكتب المحقق الخاص هو جزء من وزارة العدل، وقانونيا فهو ملزم بتطبيق سياسة هذه الوزارة.

مولر: توجيه اتهام جنائي للرئيس لم يكن أبدا خيارا مطروحا يمكننا دراسته.

مولر: الدستور يتطلب عملية خارج نظام العدالة الجنائية لتوجيه اتهام رسمي لرئيس حالي بارتكاب مخالفات.

مولر أكد أن تقريره في التدخل الروسي في انتخابات 2016 لم يبرئ الرئيس.

مولر: ليس من الإنصاف اتهام شخص بجريمة في حال عدم وجود قرار محكمة بتوجيه تهمة فعلية.

مولر: كانت هذه هي المبادئ التي عملنا بموجبها، ومنها استنتجنا أننا لن نتوصل إلى قرار بطريقة أو بأخرى حول ما إذا كان الرئيس ارتكب جريمة.

مولر: لو تم استدعائي للشهادة أمام الكونغرس، فإنني لن أقول أي شيء يزيد عما جاء في التقرير.

مولر: آمل وأتوقع أن تكون هذه هي المرة الوحيدة التي أتحدث فيها عن هذه المسألة.

مولر: أنا أتخذ هذا القرار بنفسي ولم يخبرني أحد ما إذا كنت أستطيع أو يجب أن أشهد أو أدلي بمزيد من التصريحات في هذا الشأن.

مولر: لو كنا على ثقة من أن الرئيس حتما لم يرتكب جريمة لقلنا ذلك. لكننا أيضا لم نستطع أن نحدد إن كان الرئيس ارتكب جريمة.

مولر: التقرير المؤلف من 448 صفحة كان وافيا.

"المسألة حسمت"

قال ترمب، الذي ندد بتحقيق مولر مرارا ووصفه بأنه "حملة اضطهاد"، إن المسألة حُسمت.

ترمب كتب على تويتر: تقرير مولر لم يغير أي شيء. لم تكن هناك أدلة كافية ومن ثم (فهذا يعني) في بلادنا أن المرء برئ. القضية أغلقت. شكرا لكم.

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