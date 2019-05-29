مقتل امرأة وجنينها في اشتباكات قرب مقر الاعتصام بالخرطوم

قالت المعارضة السودانية إن امرأة حامل لقيت حتفها وجنينها في اشتباكات بالقرب من مقر الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم.

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لجنة أطباء السودان، لجنة طبية تابعة للمعارضة، قالت في بيان إن "الثائرة ميادة وجنينها" قتلا نتيجة إصابتها "برصاصة طائشة في اشتباك لعناصر الجيش وبعض المتفلتين منهم في شارع النيل".

اللجنة: نتج عن الاشتباك أيضا إصابات متفاوتة بين الثوار جاري إسعافها.

"تجمع المهنيين" عبر صفحته على موقع فيسبوك: اشتباك بالرصاص الحي بين قوات عسكرية ومنفلتين منها في شارع النيل، أدى إلى ارتقاء روح ثائرة وسقوط عدد من الجرحى.

دان التجمع "التصرفات غير المسؤولة من القوات النظامية"، التي يجب أن يكون وجودها لحفظ أمن المواطن وسلامته.

تجمع المهنيين طالب بضرورة تقديم المتورطين إلى العدالة.

التجمع دعا المعتصمين لضبط النفس والتمسك بالسلمية والتواجد في ساحة الاعتصام وتفويت الفرصة على المتربصين بالثورة باستغلاله في إشاعة الفوضى.

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