فرنسا: هناك دلائل على هجوم كيماوي في سوريا

ذكر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان (الثلاثاء) أن ثمة دلائل على استخدام القوات الحكومية السورية مواد كيماوية ضد المدنيين في شمال غرب البلاد.

تصريحات لو دريان أمام البرلمان الفرنسي:

لدينا مؤشر على استخدام الأسلحة الكيماوية في إدلب لكن لم يجر التحقق منه حتى الآن.

نحن حذرون لأننا نعتقد بأن استخدام الأسلحة الكيماوية لابد أن يكون مؤكدا وفتاكا قبل أن نتحرك.

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كانت الولايات المتحدة أعلنت في 23 مايو/أيار أنها تلقت تقارير عديدة بدت متسقة مع مظاهر التعرض لأسلحة كيماوية بعدما شنت قوات موالية للرئيس السوري بشار الأسد هجومًا على معقل المعارضة.

الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا شنت ضربات جوية في أبريل/نيسان 2018 ضد ما تصفه بثلاثة أهداف سورية متعلقة بالأسلحة الكيماوية، وذلك ردًا على ما يشتبه بأنه هجوم بالغاز أودى بحياة عشرات الأشخاص في ضاحية بدمشق في وقت سابق من ذلك الشهر.

مسلحو المعارضة الذين يقاتلون عند الحافة الغربية الجبلية لمحافظة إدلب، آخر معقل كبير للمعارضة في سوريا، قالوا يوم 19 مايو/أيار إن الجيش قصفهم بغاز سام، ما جعل البعض يشعر بأعراض اختناق.

الأمم المتحدة: أكثر من 160 مدنيا قُـتلوا في المواجهات بإدلب شمالي سوريا.

قتلى في إدلب وحلب: