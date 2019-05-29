عاهل الأردن لكوشنر: السلام لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية

أبلغ الملك عبد الله عاهل الأردن جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء بأن "السلام الشامل والدائم" في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

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بيان الديوان الملكي الأردني قال إن الملك عبد الله استقبل في قصر الحسينية الأربعاء، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.

البيان: الملك أكد ضرورة تكثيف جميع الجهود لتحقيق السلام الشامل والدائم على أساس حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية.

البيان: العاهل الأردني أبلغ كوشنر بأنه يتعين على إسرائيل أن تنسحب من الضفة الغربية.

نظم عشرات الأردنيين مظاهرة صغيرة مساء أمس الثلاثاء قرب السفارة الأمريكية المحصنة في العاصمة حاملين لافتات تندد بزيارة كوشنر، وردد المتظاهرون هتافات تندد بصفقة القرن وبالولايات المتحدة.

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