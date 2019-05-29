روحاني: المحادثات مع أمريكا ممكنة إذا ألغت العقوبات ووفت بالتزاماتها

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن الباب مفتوح للحوار مع الولايات المتحدة إذا رفعت العقوبات عن إيران ووفت بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

باب الحوار مفتوح:

قناة (برس تي في) الحكومية الإيرانية، نقلت عن روحاني قوله إن "الباب لم يغلق إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات ووفت بالتزاماتها".

القناة التلفزيونية الرسمية الإيرانية، قالت إن الرئيس حسن روحاني أشار اليوم الأربعاء إلى أن المحادثات مع الولايات المتحدة ممكنة و"الباب لم يغلق إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات ونفذت التزاماتها" بموجب الاتفاق النووي.

روحاني أضاف" صمود إيران جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يصدر تصريحات متناقضة" لافتا إلى أن العقوبات الأمريكية استهدفت الشعب الإيراني لا النظام وأن الشعب عانى كثيرًا خلال شهر رمضان".

الرئيس الإيراني اعترف بتأثير عقوبات واشنطن قائلًا "لم نتمكن من تأمين احتياجات المواطنين بسهولة خلال الشهر الماضي بسبب العقوبات الأمريكية، ورغم ذلك نقدم المساعدات للشعوب في فلسطين واليمن وسوريا والعراق، والشعبان الفلسطيني واليمني أجبرا المعتدين على التراجع".

العلاقات الأمريكية الإيرانية بلغت أدنى مستوياتها العام الماضي بعد انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى.

طهران تنفي تصريحات بولتون حول هجوم الناقلات: