بمقص أظافر وشفرة حلاقة.. أسير فلسطيني يجري جراحة لابن أخيه

اضطر الأسير الفلسطيني خالد مخامرة، للاستعانة بعمه "طالب مخامرة"، المعتقل معه في سجن "نفحة" الإسرائيلي، لإزالة بقايا شظايا الرصاص من قدمه، في عملية جراحية أجراها له.

ويأتي ذلك بعد ثلاث سنوات على إصابة خالد، نتيجة مماطلة إدارة السجون الإسرائيلية في إجراء الجراحة.

بيان نادي الأسير الفلسطيني:

نادي الأسير قال في بيان، اليوم الأربعاء، إن المعتقل طالب مخامرة تمكّن من إزالة الشظايا من قدم ابن شقيقه، بواسطة مقصين للأظافر وشفرة حلاقة ومعقم، حيث جرى ذلك خلال مرحلتين في شهر مايو/أيار الجاري.

النادي: حالة الأسير خالد ليست الوحيدة، بل هناك عشرات المعتقلين ينتظرون منذ سنوات إجراء عمليات جراحية، لكن إدارة معتقلات الاحتلال تماطل في إجرائها لإيصال المعتقل المريض والمصاب لمرحلة يصعب فيها علاج المرض والإصابة.

نادي الأسير: طالب مخامرة معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسّجن المؤبد سبع مرات، وابن شقيقه خالد، معتقل منذ عام 2014 وهو محكوم بالسّجن المؤبد.

البيان: خالد تعرض لإصابة برصاص قوات الاحتلال، خلال عملية اعتقاله، وكلاهما (هو وعمه) من بلدة يطّا قضاء الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وفق إحصائيات رسمية، صادرة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير)، يصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 5700 معتقل، بينهم 1800 مريض، ويحتاج 700 منهم لتدخل طبي عاجل.

"اعتقال الأطفال":