العفو الدولية: جيش ميانمار يرتكب "جرائم حرب" جديدة في أراكان

قالت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، إن جيش ميانمار ارتكب "جرائم حرب" جديدة وعمليات قتل خارج نطاق القانون وتعذيب في عملياته ضد أقلية الروهينغيا المسلمة في إقليم أراكان (راخين).

أبرز ما ورد في التقرير:

جيش ميانمار نشر آلاف العناصر من قواته والمدافع الثقيلة في شمال إقيلم أراكان (راخين) في الأشهر القليلة الماضية.

هذه الولاية كانت مسرحًا لعمليات عسكرية أطلقها الجيش ضد الروهينغا المسلمين في 2017، وأجبرت تلك الحملة قرابة 740 ألفًا من الروهينغا على الفرار إلى بنغلادش وسط أعمال عنف قال محققو الأمم المتحدة إنها تجيز محاكمة جنرالات كبار بتهمة "الإبادة الجماعية".

منظمة العفو قالت إن لديها "أدلة جديدة" على أن جيش ميانمار حاليًا "يرتكب جرائم حرب وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان" ضد مسلمي الروهينغيا.

تقرير منظمة العفو يستند إلى عشرات المقابلات مع أشخاص من الروهينيغا وجماعات عرقية أخرى، والصور والفيديوهات وصور الأقمار الاصطناعية.

العفو الدولية: هناك انتهاكات جديدة في أعقاب أوامر حكومية بـ "بسحق" جماعة من الروهينغيا.

المنظمة: الوحدات العسكرية المسؤولة عن الفظائع السابقة ترتكب جرائم حرب، بينما يشير نشر وحدات إضافية إلى ضلوع جنرالات رفيعي المستوى.

المنظمة: المجتمع الدولي يتقاعس. هناك حاجة ملحّة لإحالة الملف على المحكمة الجنائية الدولية.

المنظمة أشارت إلى عمليات قتل خارج نطاق القانون وتوقيفات عشوائية وتعذيب وإخفاء قسري. وكان الجيش أكد أنه قتل بالرصاص ستة موقوفين الشهر الماضي في قرية كياوك تان.

التقرير يشير إلى مقتل عدد من الروهينغيا المسلمين ممن بقوا في المنطقة. والوصول إلى راخين، يخضع لقيود مشددة لكن تفاصيل عن وفيات بين المدنيين ظهرت في الأسابيع والأشهر الماضية.

التقرير ذكر سبعة هجمات معظمها عشوائية، أودت بحياة 14 مدنيًا وتسببت بإصابة العشرات بجروح، ويقول إن وحدات مشاة معروفة الصيت نشرت بوجه أفراد من أقلية الروهينغيا.

المنظمة الحقوقية انتقدت كذلك الحكومة لأنها اختارت أن "تبقى صامتة" فيما السلطات لا تزال تعيق وصول اللوازم الطبية والمواد الغذائية والإنسانية.

بعثةٌ لتقصي الحقائق تابعةٌ للأمم المتحدة دعت إلى التحقيق مع كبار مسؤولي الجيش ومحاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية.

بعد تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية مؤخرا في ولاية أراكان في ميانمار، جمعت المنظمة أدلةً جديدةَ على ارتكاب جيش #ميانمار جرائم حرب وانتهاكاتٍ أخرى لحقوق الإنسان. ولا تزال العملية العسكرية مستمرةً.https://t.co/JElLynTzwN — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) May 29, 2019

تصريحات المدير الإقليمي للمنظمة: