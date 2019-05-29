الاحتلال يعتقل 3 أطفال بالأقصى ودعوات لحشد مليون مُصلِّ الجمعة

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، ثلاثة أطفال من داخل المسجد الأٌقصى وحولتهم لمركز تابع لها بالمدينة المقدسة للتحقيق معهم، فيما أعاد الاحتلال تقليص مساحة الصيد في بحر غزة.

والليلة الماضية، أدى أكثر من مائة ألف مُصل من القدس المحتلة وخارجها، صلاتي العشاء و"التراويح" برحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط دعوات بحشد مليون مُصل في الجمعة الأخيرة من رمضان.

اعتقال 3 أطفال:

قوات الاحتلال اعتقلت، اليوم، خمسة فلسطينيين من مناطق مختلفة في القدس المحتلة والضفة الغربية.

نقل مركز معلومات وادي حلوة عن المحامي محمد محمود أن شرطة الاحتلال اعتقلت ثلاثة أطفال من المسجد الأقصى، بحجة دخولهم إلى مدينة القدس دون تصاريح.

المحامي أضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت كذلك سيدة فلسطينية بعد اقتحام منزلها في بلدة أبو ديس جنوب شرقي القدس المحتلة، واقتادتها للتحقيق في مركز توقيف المسكوبية غربي القدس المحتلة.

وفي مدينة الخليل، اعتقل الاحتلال فلسطينيا بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

في سياق متصل، أخلت قوات الاحتلال، اليوم، 15 عائلة من منازلهم في الأغوار الشمالية لتنفيذ تدريبات عسكرية واسعة.

مصادر فلسطينية قالت إن التدريبات المستمرة منذ 15 يومًا، أدت لإحراق مئات الدونمات، وتهجير عشرات العائلات، وإلحاق الضرر بممتلكاتهم.

الأقصى يعج بالمصلين:

دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، قالت إن جموع المواطنين بدأت بالتدفق على المسجد الأقصى منذ ساعات عصر الثلاثاء، وشارك الآلاف في صلاة المغرب وفي تناول وجبات الافطار الجماعية والأسرية في باحات المسجد.

في حين انضم عشرات الآلاف من المصلين وشاركوا بأداء صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى بعدما انتشروا في مُصلياته وباحاته ولواوينه ومرافقه المختلفة.

في السياق، دعا مغردون عبر منصات التواصل الاجتماعي المواطنين بحشد أكبر عدد ممكن في صلاة الجمعة الأخيرة بشهر رمضان في المسجد الأقصى لتصل إلى مليون مُصل.

المغردون دعوا إلى انضمام المزيد من المواطنين للاعتكاف في المسجد الأقصى، والتصدي صبيحة يوم الثامن والعشرين من الشهر الجاري لعصابات المستوطنين بعد دعوات ما تسمى بـ"منظمات الهيكل" المزعوم لأنصارها في المشاركة الواسعة في اقتحامات الاقصى صباح الأحد القادم تزامنًا مع ما يسمى "ذكرى توحيد القدس".

تقليص مساحة الصيد في غزة:

في قطاع غزة، قلصت سلطات الاحتلال مساحة الصيد في شواطئ القطاع، من 15 ميلًا إلى 10 أميال، اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أنه تم تقليص مساحة الصيد المسموح بها لصيادي غزة من 15 ميل إلى 10 ميل فقط، اعتبارًا من صباح اليوم، بذريعة تواصل إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة.