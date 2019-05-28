هيومن رايتس: الجيش المصري ارتكب "جرائم حرب" في سيناء
28/5/2019
دانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" "تجاوزات جدية" و"جرائم حرب" ترتكبها قوات الجيش والشرطة المصرية والفرع المصري لتنظيم الدولة في شمال سيناء.
التقرير يتكون من 134 صفحة نشر (الثلاثاء) تحت عنوان "إذا كنتم تخافون على حياتكم اتركوا سيناء: تجاوزات قوات الجيش والشرطة المصرية والتابعين لتنظيم الدولة الإسلامية في شمال سيناء".
ويستند التقرير الى شهادات أكثر من خمسين من سكان شمال سيناء ومن المسؤولين السابقين المحليين والدوليين.
أبرز ما ورد في التقرير:
قوات الأمن بالقيام باعتقالات تعسفية جماعية شملت أحداثا صغار السن، والوقوف وراء حالات اختفاء قسري، وارتكاب تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء فضلًا عن العقاب الجماعي وعمليات الإخلاء القسري.
تضمن التقرير شريط فيديو يظهر عملية إعدام من دون محاكمة ينفذها جنود.
يتحدث التقرير كذلك عن دور الميليشيات الموالية للحكومة التي تعمل، وفقًا للتقرير، "خارج القانون تمامًا".
عشرات الآلاف من سكان شمال سيناء الذين يقدر عددهم بنصف مليون نسمة أجبروا على ترك ديارهم أو فروا منها بينما ألقي القبض على آلاف واحتجز مئات سرًا.
التقرير وثق انتهاكات ارتكبتها "ولاية سيناء"، الفرع المحلي لتنظيم الدولة، وقالت إنها هاجمت مدنيين وخطفت وعذبت وقطعت رؤوس خصوم.
التقرير طالب السلطات المصرية بـ"السماح لمنظمات إنسانية بالوصول الى سيناء والعمل فيها". كما طلبت النقل "الفوري" لكل المحتجزين إلى سجون رسمية.
التقرير دعا الولايات المتحدة، التي تقدم 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية لمصر، وجميع شركاء البلاد الدوليين الآخرين لوقف المساعدات العسكرية والأمنية.
لا رد رسمي:
لم يصدر بعد رد من الحكومة المصرية، لكنها كانت ترد في الماضي على الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان بقولها إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات أمنية قوية لكبح تنظيم الدولة والمتشددين الآخرين على أراضيها.
متحدثان باسم الجيش والهيئة العامة للاستعلامات، المسؤولة عن التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية، قالا إنهما لن يعلقا قبل الاطلاع على التقرير. وامتنع متحدث باسم وزارة الداخلية عن التعليق.
خلفيات:
"هيومن رايتس ووتش" دعت الكونغرس الأمريكي إلى عدم إعطاء "الضوء الأخضر للقمع" في مصر، عن طريق الموافقة على صفقات الأسلحة لمصر، أثناء زيارة قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن في أبريل/نيسان الماضي.
في فبراير/شباط 2018، شنت قوات الأمن عملية في شمال سيناء نالت تغطية إعلامية واسعة واستهدفت متشددين موالين لتنظيم الدولة وأدت إلى تدمير منازل وأراض زراعية على الحدود مع قطاع غزة وحول مدينة العريش.
الجيش المصري نفى القيام بعمليات هدم واسعة في شمال سيناء وقال إن القوات المسلحة تعمل في إطار قانوني لإنشاء مناطق عازلة لتعزيز الأمن، وأضاف أنه تم تعويض السكان النازحين.
معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط قال إن السلطات احتجزت ما يربو على 12 ألفا في حين قُتل ما لا يقل عن 3076 مشتبها به و1226 من أفراد الجيش والشرطة في شمال سيناء في الفترة من 2014 إلى 2018.