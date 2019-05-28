مصر: حكم نهائي بإعدام 17 شخصا في قضية "الكنائس الثلاثة"

أيدت محكمة طعون عسكرية مصرية، الثلاثاء، حكما بإعدام 17 متهما أدينوا باستهداف دور عبادة مسيحية قبل عامين، وفق مصدر قانوني وإعلام محلي.

التفاصيل:

وفق إعلام محلي "قضت المحكمة العليا للطعون العسكرية، بتأييد حكم محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية، بمعاقبة 17 متهمًا بالإعدام، والسجن المؤبد لـ19 متهمًا بينهم سيدة، والسجن 15 سنة لـ8 متهمين، والسجن 15 سنة لمتهم واحد، والسجن 10 سنوات لآخر، وذلك في اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تفجير الكنائس الثلاث".

مصدر قانوني أشار لوكالة "الأناضول" إلى أن هذا الحكم نهائي وبات وغير قابل للطعن عليه أمام أي محكمة أخرى، وفق القانون المصري.

كانت المحكمة العسكرية قد قضت في 10 نوفمبر/تشرين ثاني 2018، بإعدام 17 متهما والسجن المؤبد (25 عاما) لـ 19 متهما والسجن 15 سنة لـ 9 متهمين.

كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن 10 سنوات لمتهم، وانقضاء الدعوى بالوفاة لمتهمين اثنين، وذلك على خلفية اتهامات عدة بينها استهداف عدد من الكنائس العام الماضي أسفرت عن "قتل 82 فردا والشروع في قتل 166 آخرين وتخريب الممتلكات العامة".

لم تعتد المحاكم العسكرية أن تصدر بيانا بشأن قرارتها، ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري بشأن حديث المصدر القانوني.

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