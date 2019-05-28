كوشنر يزور المغرب والأردن وإسرائيل للترويج لـ"صفقة القرن" الأمريكية

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المكلف بخطة السلام الإسرائيلية-الفلسطينية جاريد كوشنر يزور هذا الأسبوع الرباط وعمان والقدس.

التفاصيل:

مسؤول في البيت الأبيض، رفض الكشف عن اسمه، قال إن صهر الرئيس الأمريكي يقوم بزيارة إلى المغرب والأردن وإسرائيل برفقة ذراعه الأيمن جايسون غرينبلات وكذلك الممثل الأمريكي الخاص لشؤون إيران في الخارجية الأمريكية براين هوك، بحسب وكالة "فرانس برس".

لم يعط المسؤول أي إيضاحات أخرى حول اللقاءات المرتقبة.

كوشنر الذي كلفه الرئيس الأمريكي منذ سنتين بالعمل على التوصل إلى "اتفاق نهائي" بين الإسرائيليين والفلسطينيين سيزور لاحقا اعتبارا من 1 يونيو/حزيران مونترو في سويسرا ثم لندن حيث سيشارك في زيارة يقوم بها ترمب إلى بريطانيا.

يرتقب أن تكشف الولايات المتحدة في 25 و26 يونيو/حزيران خلال مؤتمر المنامة عن الشق الاقتصادي من خطتها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين والتي لم يكشف عن شقها السياسي بعد.

في إطار سعيه لتقديم مفاهيم جديدة، أصدر كوشنر في مطلع مايو/أيار أقوى إشارة من الإدارة الأمريكية، إلى أن الخطة لن تقترح حل الدولتين الذي كانت الولايات المتحدة تؤيده في مفاوضات السلام.

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