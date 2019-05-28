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قريبا.. واجهة جديدة لموقع الجزيرة مباشر

28/5/2019

نعتزم نحن في موقع الجزيرة مباشر إدخال عدد من التعديلات على تصميم الصفحة الرئيسية للموقع بما يتضمن مزايا بصرية تهدف إلى عرض أفضل للأخبار.

وتشمل التعديلات التي يتوقع أن ترونها قريبا ما يلي:

لقد اتخذت الجزيرة مباشر خطوة صغيرة ولكنها مهمة في تسليط الضوء على المحتوى الذي يقدره مستخدمونا على مر السنين. 
من خلال إعادة التصميم هذه، نعطي أولوية لأنواع معينة من المحتوى في أعلى الصفحة، وبالتالي فإن مستخدمينا يتعرفون بشكل أفضل على نطاق المحتوى الذي تنتجه الجزيرة مباشر بشكل يومي. 
بالإضافة إلى ذلك، نواصل تسليط الضوء على محتوى الفيديو المباشر الخاص بنا مع عرض لفيديوهات أخرى من إنتاج الشبكة.

دعونا نأخذكم في جولة على التصميم الجديد:

البث الحي للقناة:
يقوم التصميم الجديد على تعديل الصفحة الرئيسية بما يضمن عرض عدد أكبر من الأخبار مع إبراز البث الحي للقناة وخدمة مباشر 24 في أعلى يسار الصفحة.
لقد أدركنا أن الموقع الوحيد لمشاهدة قناة مباشر هو الصفحة الرئيسية للموقع، وفي التصميم الجديد قمنا بتقسيم قناتي الجزيرة مباشر ومباشر 24 إلى صفحات منفصلة يمكنك الآن مشاركتها والربط بها مباشرةً من حساباتك الاجتماعية.

أهم الأخبار:
في موقع الجزيرة مباشر يعمل الفريق التحريري بجد ليقدم لكم أحدث الأخبار أولا بأول، وفي تحديث الصفحة الرئيسية للموقع سيتم عرض سبعة أخبار مع إبراز أهم ثلاثة في أعلى يمين الصفحة متبوعة بأربع قصص إخبارية أسفل البث المباشر.
المقالات:
تقدر الجزيرة مباشر آراء كتابها سواء التي يكتبها المتخصصون أو تلك التي يرسلها لنا جمهور المستخدمين، ولذا قمنا بنقل قسم الآراء إلى أعلى الصفحة الرئيسية وتحت أهم الأخبار مباشرة، مما يتيح لك وصولاً أسرع إلى محتوى آراءنا المتميزة، ولم يعد يتطلب الأمر من مستخدمينا النزول إلى أسفل الصفحة.

خطوة ضمن أخرى قادمة:

ربما تكون هذه خطوة صغيرة لكنها مهمة وضرورية لتسليط الضوء على المحتوى الذي يقدره مستخدمونا على مدار السنوات الماضية.
سوف نعمل بجد خلال الأشهر القليلة القادمة على تغييرات تدريجية لمواصلة تحسين قابلية عرض المحتوى الخاص بنا، متمسكين بجودة المحتوى التي تتوقعونها منا.

المصدر : الجزيرة مباشر
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