حميدتي: لولا الجيش لبقي البشير في السلطة حتى الآن

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حمدان (حميدتي) إن الجيش وقوات الدعم السريع التابعة له جزء من الثورة، ولولاهما لكان الرئيس المعزول عمر البشير موجودا في السلطة

جاء ذلك خلال كلمه له أمام قيادات قبلية وعشائرية، بالخرطوم.

أبرز تصريحات حميدتي

كان لتحرك المواطنيين أيضاً دور في إسقاط البشير.

نطالب المحتجين الذين جاءوا من أجل التغيير وتبنوا خيارات الحرية والسلام والعدالة بأن يعودوا لها. إن عادوا لشعاراتهم تلك سنسلمهم السلطة اليوم قبل الغد.

القوات المسلحة جزء من الثورة ولولاها لبقي البشير.

هناك أطراف تحاول استغلال الثورة لتحسين صورتها وسنحاسبها.

نتائج الإضراب واضحة وأنصح قوى التغيير بألا يذلوا المواطنين بمنع الكهرباء والمياه والصحة.

لن نقفل باب التفاوض ولا بد أن يشارك الجميع فيه.

لدينا معلومات مؤكدة بتخابر العديد مع جهات خارجية.

هناك دول وراء ما يجري وتدفع أموالا من أجل تفتيت السودان.

هناك دول تسعى أن نصبح مثل سوريا وليبيا والشعب سيجتاز ذلك بوعيه. نحن نرصد ولدينا العديد من الملفات.

أعضاء بحزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه البشير الآن يتبنون خيارات الثورة للهروب من المحاسبة.

سأعمل منذ يوم غد على إلغاء الامتيازات الحصرية التي يتمتع بها أصحاب شركات الطيران المحلية لفتح المجال أمام جميع الشركات المحلية والعالمية.

الإضراب العام