ترمب يتدخل "علنا" لمساعدة نتنياهو في أزمة تشكيل الحكومة

في خطوة غير مسبوقة، تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب علنا في الأزمة السياسية الداخلية بإسرائيل؛ داعما جهود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل ائتلاف قبل 48 ساعة من انتهاء الموعد.

سبب أهمية الخبر:

إنها خطوة غير مسبوقة من ترمب أن يتدخل في مفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية في بلد آخر من أجل مساعدة طرف، والأكثر أن يتم ذلك بشكل علني.

تغريدة ترمب:

"آمل أن تتمكن "إسرائيل" من تشكيل ائتلاف حتى نتمكن أنا ونتنياهو من جعل التحالف بين أمريكا و"إسرائيل" أقوى من أي وقت مضى، هناك الكثير للقيام به".

Hoping things will work out with Israel's coalition formation and Bibi and I can continue to make the alliance between America and Israel stronger than ever. A lot more to do! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2019

رد فعل:

انتقد مسؤول كبير في تحالف المعارضة الرئيسي في "|إسرائيل" (أزرق أبيض) تغريدة ترمب وقال: "لقد صدمنا من تدخل الرئيس ترمب في السياسة الداخلية الإسرائيلية".

نتنياهو شكر ترمب على تغريدته:

"ما قاله ترمب صحيح، لا يزال لدينا الكثير من العمل للقيام به".

رد نتنياهو ترك انطباعا: بأنه طلب من ترمب التغريد من أجل استخدامه في الأزمة السياسية الداخلية.

خلاصة القول:

نتنياهو الذي يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال، يقع في أزمة سياسية كبيرة هذه الأيام.

بغض النظر عن إنجاز نتنياهو في الانتخابات، لم ينجح حتى الآن في تشكيل ائتلاف، وأمامه حتى ليلة الأربعاء لتشكيل ائتلاف أو يمكن لإسرائيل العودة لإجراء انتخابات مبكرة جديدة.

قبل أسبوعين من الانتخابات التي أجريت في أبريل/نيسان الماضي، اعترف ترمب بأن مرتفعات الجولان جزء من "إسرائيل"، وكان هذا القرار بمثابة فوز كبير لنتنياهو وكان له تأثير كبير على الرأي العام الإسرائيلي.

نتنياهو قال إنه يحاول منع الذهاب لانتخابات خلال الـ 48 ساعة القادمة، وألقى باللوم على وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان لقيادته البلاد إلى انتخابات جديدة بعد أقل من شهرين من الانتخابات الأخيرة لأنه لا يريد الانضمام إلى الائتلاف.

خلفية:

نتنياهو هو أحد حلفاء ترمب الرئيسيين حول العالم، وخلال الانتخابات الأخيرة في "إسرائيل" دعم ترمب نتنياهو.

استخدم نتنياهو صور ترمب في إعلاناته التلفزيونية وفي لوحات الإعلانات حول "إسرائيل".

لمزيد من التفاصيل حول احتمال اتجاه إسرائيل لانتخابات مبكرة يمكنك زيارة الرابط التالي:

مع اقتراب حل الكنيست.. هل تتجه إسرائيل إلى انتخابات أخرى مبكرة؟