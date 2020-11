ترمب يتدخل "علنا" لمساعدة نتنياهو في أزمة تشكيل الحكومة

في خطوة غير مسبوقة، تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب علنا في الأزمة السياسية الداخلية بإسرائيل؛ داعما جهود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل ائتلاف قبل 48 ساعة من انتهاء الموعد.

سبب أهمية الخبر:

تغريدة ترمب:

Hoping things will work out with Israel's coalition formation and Bibi and I can continue to make the alliance between America and Israel stronger than ever. A lot more to do!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2019