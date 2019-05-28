تحقيق للجزيرة يكشف أدلة على دعم طائرات أجنبية لقوات حفتر

كشف تحقيق للجزيرة أدلة على دعم طائرات عسكرية من عدة دول لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس رغم القرار الأممي بحظر تزويد ليبيا بالسلاح.

وحصل برنامج "المسافة صفر" على صور فضائية وبيانات لحركة طائرات عسكرية دولية، إبان هجوم حفتر على العاصمة الليبية طرابلس في الـ 4 من أبريل/نيسان الماضي.

أبرز ما أورده تحقيق الجزيرة:

قوات حفتر تستعين بطائرتي شحن عسكري من طراز إليوشن 76 لشركة "ريم ترافيل" الإماراتية الكازاخية.

طائرتا شحن "إليوشن 76" تقومان برحلات شبه منتظمة بين مصر وإسرائيل والأردن وليبيا.

طائرة شحن عسكري مصرية من طراز C130 رقمها 1289 رصدت في أجواء ليبيا بعد هجوم حفتر على طرابلس بأيام.

طائرتا استطلاع تستأجرهما الاستخبارات الفرنسية نفذتا طلعات تزامنا مع هجوم حفتر على طرابلس.

طائرات النقل العسكري التي تدعم قوات حفتر تغلق أجهزة التتبع من حين لآخر لإخفاء نفسها أثناء وجودها في ليبيا.

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