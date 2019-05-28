انتخاب "نيجيرفان بارزاني" رئيسا لإقليم كردستان العراق

انتخب برلمان إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، نيجيرفان بارزاني، ابن شقيق وصهر الزعيم الكردي مسعود بارزاني، رئيسًا للإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي.

رئيس جديد لإقليم شمال العراق:

نيجيرفان بارزاني الذي كان يتولى منصب رئيس وزراء الإقليم، حصل على 68 صوتًا من أصوات 81 نائبًا حضروا الجلسة التي عقدت في أربيل. ويضم برلمان الإقليم 111 مقعدًا.

قاطع جلسة التصويت، نواب أبرزهم أعضاء حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (21 نائبًا) الذي أسسه الزعيم الكردي والرئيس العراقي الراحل جلال طالباني ويعد المنافس السياسي الرئيسي للحزب الديموقراطي الذي يتزعمه مسعود بارزاني.

نيجيرفان أصبح اليوم ثاني رئيس لإقليم كردستان بعد مسعود بارزاني الذي شغله منذ عام 2005 كرئيس للإقليم حتى فشل الاستفتاء على استقلال الإقليم نهاية عام 2017.

"الحزب الديمقراطي الكردستاني" رشح رئيس الحكومة الحالي للإقليم ونائب رئيس الحزب نيجيرفان بارزاني لمنصب رئاسة الإقليم، فيما تنافس على المنصب 4 مرشحين مستقلين لا يمثلون أي حزب أو كتلة.

كان البرلمان عقد، صباح الثلاثاء، جلسة خاصة لانتخاب رئيسًا للإقليم، وسط مقاطعة حزبي "الاتحاد الوطني الكردستاني" (21 مقعدًا) و"حراك الجيل الجديد" (12 مقعدًا).

"الحزب الديمقراطي الكردستاني" تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، بحصوله على 45 مقعدًا من أصل 111.

يتعين أن يحصل الرئيس على 50 صوتا + 1 من اعضاء البرلمان للظفر بالمنصب.

عُلق منصب رئاسة الإقليم منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017 عندما أعلن الرئيس آنذاك مسعود بارزاني عدم نيته للترشح مجددًا. وكان بارزاني يشغل المنصب منذ توليه الحكم عام 2005.

منذ ذلك الحين، تم تفويض صلاحيات رئاسة الإقليم إلى رئيس الوزراء ورئيس البرلمان والسلطة القضائية في الإقليم.

برلمان إقليم شمال العراق، أقر في 8 مايو/أيار الجاري، مشروع قانون "تفعيل مؤسسة رئاسة الإقليم وتعديل طريقة انتخاب رئيس الإقليم لحين إقرار دستور الإقليم" بـ89 صوتًا.

نيجيرفان بارزاني, الرئيس الجديد لكردستان العراق (الأناضول)

من هو نيجيرفان إدريس مصطفى بارزاني؟