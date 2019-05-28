الإعدام لـ 6 فرنسيين في العراق خلال 3 أيام.. وباريس تعترض

أصدر القضاء العراقي، أحكام إعدام على مدار الأيام الثلاثة الماضية بحق6 فرنسيين نقلوا مع 6 آخرين من سوريا إلى العراق وأدينوا بالانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية.

وفي الوقت نفسه أكدت باريس أنها تكثف جهودها لمنع إعدام مواطنيها.

الإعدام لـ6 فرنسيين في العراق

حكمت محكمة في بغداد الثلاثاء على إبراهيم النجارة (33 عاما) الذي اتهمه جهاز الاستخبارات الفرنسي بتسهيل إرسال مسلحين إلى سوريا، وكرم الحرشاوي الذي سيبلغ 33 عاما ، بالإعدام شنقا، بعد غد الخميس بعدما نقلا نهاية يناير/ كانون الثاني من سوريا حيث كانا محتجزين إلى جانب آخرين بيد قوات سوريا الديمقراطية.

سبق أن أصدرت المحكمة نفسها أحكاما بالإعدام يومي الأحد والإثنين على كيفن غونو وليونار لوبيز وسليم معاشو ومصطفى المرزوقي بالإعدام شنقا.

بحسب القانون العراقي، لدى هؤلاء المدانين مهلة 30 يوما للطعن بالحكم، وهو ما أكد المحامي الفرنسي للوبيز أنه سيفعله.

معارضة فرنسية

الثلاثاء، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن بلاده تكثف جهودها لتجنيب مواطنيها عقوبة الإعدام .

أعلن لودريان في حديث لإذاعة "فرانس انتر"، "نحن نعارض عقوبة الإعدام وقد قلنا ذلك (…). وأنا نفسي ذكّرت الرئيس العراقي برهم صالح بموقفنا"، من دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.

كرر لودريان أيضاً موقف باريس الرافض لعودة المواطنين الفرنسيين المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية إلى فرنسا ومحاكمتهم. وأضاف "هؤلاء إرهابيون، لأن الأمر يتعلّق فعلا بإرهابيين نفذوا هجمات ضدنا، وقد زرعوا الموت أيضاً في العراق، يجب أن تتم محاكمتهم حيث ارتكبوا جرائمهم".

وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان

العراق وتنظيم الدولة

من المرتقب أن يحاكم ستة فرنسيين آخرين نقلوا من سوريا خلال الأيام المقبلة في العراق، حيث ينص قانون مكافحة الإرهاب على عقوبة الإعدام لكل من أدين بالانتماء إلى تنظيمات جهادية، حتى وإن لم يشارك في أعمال قتالية.

سبق لبغداد أن حكمت على أكثر من 500 رجل وامرأة أجانب، بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، ولكن لم ينفذ حتى الآن حكم الإعدام بحق أي منهم.

حكم على بلجيكيين بالإعدام، فيما تمكنت ألمانية من تخفيض حكم بالإعدام إلى السجن المؤبد بعد الطعن.

تلك السلسلة من الأحكام، تعيد الجدل حيال المسألة الشائكة للجهاديين الأجانب، إذ أن عودتهم إلى بلدانهم الأصلية تقابل برفض قوي من الرأي العام الأوربي، حيث ترفض دول مثل فرنسا في الوقت نفسه عقوبة الإعدام، وتدعو إلى إلغائه في كل مكان في العالم.

خطر التعذيب

تندد منظمات حقوقية باحتمال تعرضهم "لأعمال تعذيب" وأن "لا ضمانات بإجراء محاكمات عادلة" في العراق، الذي يحتل المرتبة 12 ضمن لائحة البلدان الأكثر فسادا في العالم، بحسب المنظمة الدولية للشفافية.

في 2018، العام الذي تلا إعلان "النصر" على تنظيم الدولة في العراق، أصدرت المحاكم العراقية ما لا يقل عن 271 حكماً بالإعدام، أي أربعة أضعاف العام 2017، بحسب منظمة العفو الدولية.

بغداد التي لا تزال بين أكثر خمس دول تنفذ أحكام الإعدام في العالم، قد أعدمت عددا أقل من المدانين. ففي العام 2018، تم شنق 52 مدانا مقارنة بـ125 في العام 2017.

المحكوم عليهم