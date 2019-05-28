"إسرائيل" تستهدف موقعا عسكريا للنظام السوري.. ونتنياهو يتوعد

قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم موقع مدفعية مضادة للطائرات سوريا بعد تعرض إحدى مقاتلاته لإطلاق نار، الإثنين، فيما قالت وسائل إعلام رسمية سورية إن عسكريا قتل في الهجوم.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو قال إن الهجوم جاء ردًا على استهداف جيش النظام السوري لطائرة إسرائيلية.

هجوم إسرائيلي على أهداف سورية:

الجيش الإسرائيلي قال في بيان مساء الإثنين إنه أغار على منصة صواريخ أرض-جو سورية ودمرها بالكامل، بعد أن أُطلق منها في وقت سابق صاروخ باتجاه إحدى مقاتلاته.

البيان: الأنظمة السورية المضادة للطائرات أطلقت في وقت سابق من اليوم النار على طائرة تابعة لسلاح الجو الاسرائيلي خلال قيامها بتحليق روتيني في شمال إسرائيل.

البيان: الصاروخ السوري لم يصب الطائرة التي أكملت مهمتها قبل أن يقصف سلاح الجو الاسرائيلي الموقع الذي أطلقت منه النار على الطائرة.

نتنياهو قال في فيديو مصور، إن الهجوم بسوريا، مساء الإثنين، جاء ردًا على استهداف جيش النظام السوري لمقاتلة إسرائيلية.

نتنياهو: تل أبيب لن تتحمل أي هجوم ضدها وسترد عليه بقوة وصرامة. قبل قليل حاول الجيش السوري إلحاق الضرر بطائرة إسرائيلية، ولم ينجح.

نتنياهو: الطيران الإسرائيلي قام ردًا على ذلك بتدمير القاذفة التي تم إطلاق الصاروخ منها، سياستنا واضحة، نحن غير مستعدين لتحمل أي هجوم ضدنا، وسنرد على ذلك بقوة وصرامة.

سبق أن شن سلاح الجو الإسرائيلي مئات الغارات على أهداف في سوريا تقول "إسرائيل" أنها أهداف عسكرية إيرانية أو تابعة لحزب الله.

الجيش السوري حاول قبل قليل استهداف طائرة إسرائيلية. إنه لم ينجح في ذلك. وردا على ذلك دمر سلاح الجو القاذفة التي أطلقت النيران. سياستنا واضحة – لن نتحمل أي عدوان ضدنا وسنرد عليه بقوة وبصرامة. pic.twitter.com/yIfU1E7GoT — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) May 27, 2019

البيان السوري بشأن هجوم القنيطرة: