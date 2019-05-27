مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في قصف جوي على سيناء

قالت مصادر قبلية لـ "الجزيرة مباشر" إن أربعة مدنيين قتلوا وأصيب 10 آخرين جراء غارة جوية نفذتها طائرة تابعة للجيش المصري على قرية الجورة جنوب مدينة الشيخ زويد.

أضافت المصادر أن القتلى هم:

حسام الدين سليمان محمد أبو قاسم من سكان مدينة الشيخ زويد

ماجد ماهر محمد خلف من سكان قرية الجورة

خلف حسن خلف من سكان قرية الجورة

طفل صغير لم يتسن للمصادر معرفة اسمه.

وأفادت المصادر أن عدد القتلى مرشح للزيادة بعد سقوط قذيفة صاروخية يقول شهود العيان إنها استهدفت تجمعا لمدنيين في قرية الجورة جنوب مدينة الشيخ زويد.

في سياق متصل قال شهود عيان إن طائرة مصرية نفذت الغارة بشكل خاطئ على منزل يتبع عائلة أبو خلف إحدى أشهر العائلات في قبيلة السواركة والمعروفة بانتمائها للطرق الصوفية وهي آخر العائلات التي تبقت في قرية الجورة بعد نزوح غالبية السكان من القرية جراء الحرب الدائرة في سيناء منذ العام ٢٠١٣.