لافروف: قرار ترمب زيادة القوات في الشرق الأوسط يزيد من المخاطر

قال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، إن تخفيف التوتر بالخليج يبدأ باتفاق عدم الاعتداء المتبادل، ولفت إلى أن زيادة القوات العسكرية الأمريكية بالشرق الأوسط سيؤدي إلى مخاطر جديدة‎.

تصريحات لافروف:

جاء ذلك في أول تعليق روسي بعد يوم من كشف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الأحد، في مؤتمر صحفي بالعاصمة العراقية بغداد، أن إيران عرضت توقيع اتفاق عدم اعتداء مع جيرانها في الخليج، في أعقاب تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.

لافروف أوضح، في مؤتمر صحفي مع نظيره الكوبي بموسكو، اليوم، أن الاتفاق على عدم الاعتداء المتبادل هو الخطوة الأولى نحو تخفيف التوتر في منطقة الخليج.

لافروف اعتبر أن زيادة القوات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط سيؤدي إلى مخاطر جديدة.

لافروف: قرار ترمب إرسال 1500 جندي إلى الشرق الأوسط يزيد من المخاطر الأمنية.

التوتر بين أمريكا وإيران: