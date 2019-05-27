كوريا الشمالية: مستشار الأمن القومي الأمريكي "جاهل بشدة"

هاجمت كوريا الشمالية، الإثنين، مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قائلة إن حديثه عن التجارب الصاروخية التي أجرتها بيونغيانغ مؤخرا ينم عن "جهل شديد".

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وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان: حديث بولتون عن أن التجارب الصاروخية التي أجرتها بيونغيانغ في الآونة الأخيرة انتهاك لقرارات الأمم المتحدة ينم عن "جهل شديد".

نقل البيان عن متحدث باسم وزارة الخارجية: التخلي عن تجارب الصواريخ سيعني التخلي عن حق الدفاع عن النفس.

خص المتحدث بولتون بالذكر بعد قوله الأسبوع الماضي إن التجارب الأخيرة تنتهك "بلا شك" قرارات مجلس الأمن الدولي.

المتحدث: ما قاله ينم عما هو أكثر بكثير من الجهل.

المتحدث: تدريباتنا العسكرية لم تستهدف أحدا ولم تهدد الدول المجاورة لكن بولتون يزعم بعناد أنها تمثل انتهاكا للقرارات، حاشرا أنفه بوقاحة في الشؤون الداخلية للأخرين.

المتحدث: بولتون مستشار لتدمير الأمن أكثر منه مستشارا للأمن.

المتحدث: ليس من المستغرب على الإطلاق أن تصدر كلمات منحرفة دائما من فم شخص ينطوي على عيوب جوهرية.

"لا يهم"

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي يقوم بزيارة لليابان اليوم الإثنين إلى آراء بولتون موضحا أنه يختلف معه.

ترمب في مؤتمر صحفي: مسؤولون أمريكيون يعتقدون أنها ربما تكون انتهاكا كما تعلمون.

ترمب: أرى الأمر بشكل مختلف، أرى أن رجلا ربما يريد أن يلفت الانتباه. وربما لا. من يدري؟ لا يهم.

ترمب: كل ما أعرفه إنه لم تُجر تجارب نووية ولم تُطلق صواريخ باليستية ولا صواريخ طويلة المدى. وأعتقد أننا في يوم ما سنبرم اتفاقا.

المتحدث الكوري الشمالي: أيا كان ما يُطلق فإنه يأخذ مسار صاروخ باليستي.

المتحدث: ما يعني الولايات المتحدة لا يتعلق بالمدى بل بمنع الإطلاق في حد ذاته إذا كان يستخدم التكنولوجيا الباليستية.

المتحدث: هذا على كل حال يرقى إلى مطالبة كوريا الشمالية بالتخلي عن حقها في الدفاع عن النفس.

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