فيسبوك تغلق 69 صفحة لإعلاميين ونشطاء فلسطينيين خلال يومين

أفاد توثيق إعلامي متخصص اليوم الإثنين بأن شركة "فيسبوك" أغلقت خلال اليومين الماضيين 69 صفحة لإعلاميين ونشطاء فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة.
التفاصيل:
- المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) ذكر في تقرير أن "معظم الصفحات التي أُغلقت تحظى بمتابعات واسعة، ولم يتلق أصحابها أي إنذارات مسبقة، أو تفسيرات تبرر إقدام شركة فيسبوك على خطوة الإغلاق".
- مركز الحريات الإعلامية ندد بالحملة الواسعة لشركة فيسبوك على صفحات إعلامية فلسطينية واعتبرها "مساسًا جسيمًا وخطيرًا بالحريات الإعلامية".
- المركز اعتبر أن عمليات الإغلاق تؤشر بأنها جاءت في قسم منها على الأقل امتدادًا وترجمة لتفاهمات كانت قد توصلت الحكومة الإسرائيلية إليها مع شركة فيسبوك، بشأن ما تعتبره "إسرائيل" تحريضًا عليها أو ضد سياساتها وجيشها.
- بحسب تحقيقات ومتابعات باحثي وباحثات مركز (مدى) الميدانية، فإن حملة الإغلاقات التي نفذتها إدارة فيسبوك ليلة الخميس، وصباح الجمعة الماضيين (23 و24 مايو/أيار/2019) طالت ما لا يقل عن 69 صفحة.
- من بين تلك، صفحات خاصة لـ 58 صحفيًا وكاتبًا، في الضفة الغربية وقطاع غزة فيما تعود بقية الصفحات لمجموعة من الناشطين والمواطنين الصحفيين.
- بحسب تلك المتابعات فإن جميع من أغلقت صفحاتهم الشخصية، وصلهم نفس الإشعار من فيسبوك، وهو كالآتي: "مرحبًا، شكرًا على ردك، سنطالبك بالرد مع إرفاق صورة لك مع أحد عناصر قائمة بطاقتك الشخصية" إلى الرابط، وبعد قيامهم بإرسال صور هوياتهم ، كانوا يتلقون ذات الرد بانه حدث هناك خطأ غير معروف .
- المركز طالب شركة "فيسبوك" بإعادة إطلاق الصفحات المغلقة والتوقف عن مثل هذه الممارسات "التي باتت تنفذ بعيدًا عن أي تمحيص أو مبرر منطقي".