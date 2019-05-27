فيسبوك تغلق 69 صفحة لإعلاميين ونشطاء فلسطينيين خلال يومين

أفاد توثيق إعلامي متخصص اليوم الإثنين بأن شركة "فيسبوك" أغلقت خلال اليومين الماضيين 69 صفحة لإعلاميين ونشطاء فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة.

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