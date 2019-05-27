عالم إيغوري: الصين تجبر التركستان على الإفطار في رمضان

قال رئيس وقف الإيغور للبحوث والدراسات "عبد الأحد ئوجقون" منذ سنوات والناس يجبرون على تناول الغداء الإجباري في نهار رمضان.

قال "عبد الأحد ئوجقون" الآن الصوم ممنوع والإيغور لديهم قناعة بأن الصوم يؤدي لمشاكل وتعذيب فلا أحد يصوم، وتجبر نساء تركستان على النوم مع رجال الشرطة في الغرفة نفسها.

أبرز تصريحات عبد الأحد ئوجقون لـ (الجزيرة مباشر)