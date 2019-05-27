البث الحي
سياسة

عالم إيغوري: الصين تجبر التركستان على الإفطار في رمضان

27/5/2019

قال رئيس وقف الإيغور للبحوث والدراسات "عبد الأحد ئوجقون" منذ سنوات والناس يجبرون على تناول الغداء الإجباري في نهار رمضان.

قال "عبد الأحد ئوجقون" الآن الصوم ممنوع والإيغور لديهم قناعة بأن الصوم يؤدي لمشاكل وتعذيب فلا أحد يصوم، وتجبر نساء تركستان على النوم مع رجال الشرطة في الغرفة نفسها.

أبرز تصريحات عبد الأحد ئوجقون لـ (الجزيرة مباشر)
  • السلطات الصينية تفرض حظر تطبيق تعاليم الإسلام في تركستان الشرقية مثل الصلاة والصوم.
  • الصين هدمت أكثر من خمسة آلاف مسجد في تركستان خلال سنتين، وتركوا في كل مدينة مسجدا واحدا أو مسجدين.
  • خمسة ملايين من شعب الإيغور إما مسجونون أومعتقلون في معسكرات التعذيب التي تسميها الصين معسكرات التربية والتعليم.
  • الصين تجبر التركستان على تعلم اللغة الصينية وحفظ كلمات ضد الإسلام ومدح الحزب الشيوعي والرئيس الصيني الحالي وكل يوم يجبرون على تكرار هذه الشعارات وأبيات الشعر. 
  • المسلمون الإيغور ممنوعون من قراءة القرآن وأداء الصلاة وكل العبادات ويجبرون على التخلي عن أي شيء يتعلق بالإسلام.
  • من يعيش خارج المعتقل حياته أصعب من المعتقلين، لأنهم يجبرون النساء على النوم مع رجال الشرطة في الغرفة نفسها وأن يأكلوا معهم ويعيشوا معهم.
  • الصين تريد من شعب الإيغور أن يصبح تفكيره صينيا شيوعيا وأي شخص يحمل القومية الإيغورية يعذب حتى يتخلى عن قوميته.
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

أردوغان: تركيا ترى نفسها جزءا من أوربا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

احتفاء بجُندي لبناني وجه قاذف "آر بي جي" لدبابة إسرائيلية على الحدود (فيديو)

الجندي اللبناني يوجه قاذف RBJ تجاه دبابة إسرائيلية (موافع التواصل)

روسيا تقول إن لقاحها ضد كورونا أرخص من "فايزر" ومودرنا" الأمريكييْن

لقاح "سبوتنيك V" الروسي (رويترز)

الولايات المتحدة تعلن الموعد المتوقع لبدء تلقيح المواطنين ضد كورونا

العالم يتسابق لإنتاج لقاح لكورونا (غيتي)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

فرنسا تهاجم وزيرة باكستانية شبهت هجوم ماكرون على المسلمين بـ"النازية"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)