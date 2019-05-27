سقوط 27 طفلا بين قتيل وجريح في اليمن خلال عشرة أيام

سقط 27 طفلًا بين قتيل وجريح في أعمال عنف في اليمن خلال الأيّام العشرة الأخيرة بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) التي دعت إلى وقف استهداف المنشآت المدنية في هذا البلد.

ضربات التحالف السعودي الإماراتي على صنعاء:

المنظمة الأممية أوضحت أن أطفالا قُتلوا وأصيب آخرون في صنعاء التي تعرضت مؤخرًا لضربات جوية من قبل التحالف العسكري بقيادة السعودية، وفي تعز جنوب غربي اليمن حيث قتل مدنيون في قصف استهدف محطة للوقود، قال الحوثيون إن التحالف نفذه.

المنظمة أشارت إلى أن "سبعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و14 عامًا قُتلوا الجمعة الماضي خلال هجوم وقع في مديرية ماوية الواقعة في مدينة تعز" ودعت لوقف استهداف المنشآت المدنيّة، من دون أن توجّه الاتهام لأي جهة.

اليونيسف دعت إلى "وقف الهجمات ضد البنى التحتية المدنية" معتبرة أن "لا مكان آمنًا للأطفال في اليمن، فالنزاع يُلاحقهم في بيوتهم ومدارسهم وأماكن لعبهم"

المنظمة الأممية أضافت في بيانها "نُجدد مرة أخرى حث كافة أطراف النزاع في اليمن ومَن لهم تأثير عليهم، على العمل لحماية الأطفال في جميع الأوقات وإبعادهم عن أي ضرر".

Nowhere is safe for children in Yemen. Seven children between 4 and 14 were killed on Friday in an attack in Taiz. We once again urge all parties to protect children at all times and keep them out of harm’s way #ChildrenUnderAttack @unicefchief https://t.co/rdL3XyFjRL — UNICEF (@UNICEF) May 27, 2019

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