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سقوط 27 طفلا بين قتيل وجريح في اليمن خلال عشرة أيام

تشييع أحد ضحايا غارة جوية شنها التحالف السعودي في صنعاء
تشييع أحد ضحايا غارة جوية شنها التحالف السعودي في صنعاء
27/5/2019

سقط 27 طفلًا بين قتيل وجريح في أعمال عنف في اليمن خلال الأيّام العشرة الأخيرة بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) التي دعت إلى وقف استهداف المنشآت المدنية في هذا البلد.

ضربات التحالف السعودي الإماراتي على صنعاء:
  • المنظمة الأممية أوضحت أن أطفالا قُتلوا وأصيب آخرون في صنعاء التي تعرضت مؤخرًا لضربات جوية من قبل التحالف العسكري بقيادة السعودية، وفي تعز جنوب غربي اليمن حيث قتل مدنيون في قصف استهدف محطة للوقود، قال الحوثيون إن التحالف نفذه.
  • المنظمة أشارت إلى أن "سبعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و14 عامًا قُتلوا الجمعة الماضي خلال هجوم وقع في مديرية ماوية الواقعة في مدينة تعز" ودعت لوقف استهداف المنشآت المدنيّة، من دون أن توجّه الاتهام لأي جهة.
  • اليونيسف دعت إلى "وقف الهجمات ضد البنى التحتية المدنية" معتبرة أن "لا مكان آمنًا للأطفال في اليمن، فالنزاع يُلاحقهم في بيوتهم ومدارسهم وأماكن لعبهم"
  • المنظمة الأممية أضافت في بيانها "نُجدد مرة أخرى حث كافة أطراف النزاع في اليمن ومَن لهم تأثير عليهم، على العمل لحماية الأطفال في جميع الأوقات وإبعادهم عن أي ضرر".

خلفيات:
  • تدور حرب في اليمن بين الحوثيين المتهمين بتلقي دعم من إيران، وقوات موالية للحكومة المعترف بها منذ 2014. تصاعدت مع تدخل التحالف العسكري بقيادة السعودية في مارس/آذار 2015 دعمًا للحكومة.
  • النزاع تسبب بمقتل عشرات الآلاف، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية مختلفة، وتقول اليونيسف إن أكثر من ألفي طفل قتلوا في الحرب.
  • لا يزال هناك 3 ملايينو300 ألف  نازح، فيما يحتاج 24 مليونا و100 ألف شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، إلى مساعدة، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حاليًا.
  • كانت وثيقة نشرتها منظمة الصحة العالمية، في ديسمبر 2018 قد ذكرت، أن حصيلة ضحايا الحرب التي تشهدها اليمن منذ 2015، بلغت 9 آلاف و864 قتيلًا وأكثر من 60 ألف جريح.
  • جاء في الوثيقة أن الحرب أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 70 ألف شخص، بينهم 9200 طفل، وأن هناك 849 طفلًا و697 امرأة بين القتلى.
  • الحرب أسفرت عن جرح 8 آلاف 347 طفلًا وألفين و476 امرأة، وبلغ الإجمالي 60 ألفا و211 جريحًا، وتتعلق هذه الإحصاءات بالفترة من مارس/آذار 2015 حتى سبتمبر/أيلول 2018. وهي قائمة على إحصاءات المستشفيات فقط.
المصدر : الجزيرة مباشر + فرانس برس
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