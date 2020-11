سقوط 27 طفلا بين قتيل وجريح في اليمن خلال عشرة أيام

سقط 27 طفلًا بين قتيل وجريح في أعمال عنف في اليمن خلال الأيّام العشرة الأخيرة بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) التي دعت إلى وقف استهداف المنشآت المدنية في هذا البلد.

ضربات التحالف السعودي الإماراتي على صنعاء:

Nowhere is safe for children in Yemen.

Seven children between 4 and 14 were killed on Friday in an attack in Taiz. We once again urge all parties to protect children at all times and keep them out of harm’s way #ChildrenUnderAttack @unicefchief https://t.co/rdL3XyFjRL

— UNICEF (@UNICEF) May 27, 2019