ترمب يخفف لهجته حيال إيران ويؤكد "احترامه" لكوريا الشمالية

بعد عطلة نهاية أسبوع هادئة بين رياضة الغولف والسومو، انتقل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى القضايا الجدية اليوم في طوكيو حيث أكد "احترامه" لكوريا الشمالية وخفف من لهجته حيال إيران.

احترام كبير وحدوث "أشياء جيدة":

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أوضح في مستهل قمة مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الإثنين أن "الكثير من الأشياء الجيدة ستحصل مع كوريا الشمالية قطعنا شوطًا كبيرًا".

ترمب، قال إن هناك "احترامًا كبيرًا" متبادلًا بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، متوقعًا حصول "كثير من الأشياء الجيدة" على الرغم من التجارب الصاروخية الأخيرة التي أجرتها بيونغ يانغ.

ترمب أشار إلى أنه" ربما احترام كبير بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية"، ملمحًا بذلك إلى القمتين اللتين عقدهما مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة في يونيو/حزيران 2018 وفي هانوي في فبراير/شباط الماضي.

كوريا الشمالية، كانت قد قامت بتجربتين لأسلحة قصيرة المدى خلال أقل من أسبوع، في أول اختبار من هذا النوع منذ أكثر من عام.

لكن ترمب أكد أنه لا يزال يثق بكيم جونغ أون رغم توقف المحادثات النووية واختبارات الأسلحة التي أجرتها بيونغ يانغ في الآونة الأخيرة.

ترمب: أطلقت كوريا الشمالية بعض الأسلحة الصغيرة الحجم، ما أزعج البعض في بلادي وآخرين، خلافا لي أنا. أثق في أن الرئيس كيم سيفي بوعده لي.

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، يؤكد باستمرار على الخطر الذي تمثله هذه الصواريخ القصيرة المدى على اليابان القريبة جدًا.

في الشق الكوري الشمالي، التقى ترمب وآبي بعد ظهر الإثنين عائلات يابانيين خطفوا في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي من قبل بيونغ يانغ بهدف تأهيلهم ليصبحوا جواسيس كوريين شماليين.

شينزو آبي الذي تعني هذه القضية أهمية كبيرة له في السياسة الداخلية، طلب من ترمب في الماضي مناقشة هذه القضية مع كيم جونغ أون، وعبر رئيس الوزراء الياباني مرارًا عن رغبته في لقاء الزعيم الكوري الشمالي.

ترمب التقى عائلات يابانيين خطفوا من قبل بيونغ يانغ ليصبحوا جواسيس

لهجة تصالحية تجاه إيران.. وأول لقاء إمبراطوري:

ترمب تبنى لهجة تصالحية حيال إيران أيضًا، وتحدث عن إمكانيّة إجراء محادثات معها، وذلك خلال لقاء مع آبي الذي يدرس حسب وسائل إعلام إمكانية القيام بزيارة إلى طهران.

ترمب أكد أن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى تغيير النظام" في إيران في حين أن التوترات بين البلدين تتصاعد مع نشر واشنطن قوات إضافية في المنطقة.

ترمب قال في مؤتمر صحفي في طوكيو "نحن لا نسعى إلى تغيير النظام، بل نسعى إلى زوال الأسلحة النووية" وأضاف "سنبرم اتفاقًا" مع طهران.

ترمب: أعتقد فعلا أن إيران لديها الرغبة في الحوار، وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضًا. سنرى ما سيحدث، لكنني أعرف أمرًا مؤكدًا هو أن "آبي الذي يفكر في زيارة إيران" على علاقة وثيقة مع القادة الإيرانيين. لا أحد يُريد رؤية أمور فظيعة تحدث.

الرئيس الأمريكي التقى أيضًا إمبراطور اليابان ناروهيتو وأصبح بذلك أول رئيس دولة أجنبية يجتمع بإمبراطور اليابان الجديد الذي اعتلى عرش البلاد مطلع أيار/مايو خلفًا لوالده الإمبراطور اكيهيتو.

ترمب قال عن هذا اللقاء "منذ أكثر من مئتي عام لم يقع حدث من هذا النوع في تاريخ اليابان، إنه شرف كبير لي" وسيحضر ترمب مساء الإثنين مأدبة عشاء إمبراطورية على شرفه.

ترمب التقى إمبراطور اليابان ناروهيتو وأصبح أول رئيس يجتمع بالإمبراطور الجديد

خلل الميزان التجاري ودبلوماسية الغولف:

مع كل تلك الحفاوة الإمبراطورية، فإن الرئيس الأمريكي عبر مجددًا عن أسفه "للخلل الهائل في الميزان التجاري" بين الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، واليابان التي تحتل المرتبة الثالثة.

ترمب بدأ محادثات رسمية مع آبي الذي يأمل في إرضاء شريكه في المفاوضات التجارية الجارية، في وقت أكد فيه ترمب، أن العلاقات بين البلدين "لم تكن يومًا جيدة إلى هذا الحد".

ترمب قال "واثق من أننا سنتوصل إلى حل خلال بعض الوقت" وتحدث عن صدور إعلانات "في أغسطس/آب" على الأرجح،

ترمب كتب في تغريدته "تقدمنا كثيرًا في مفاوضاتنا حول التجارة مع اليابان" وأكد أن "الجزء الأساسي من هذه المفاوضات سيجري بعد انتخابات يوليو وأتوقع أرقامًا كبيرة"، ملمحًا بذلك إلى انتخابات مجلس الشيوخ الياباني.

كان ترمب وآبي قد عززا "صداقتهما" بمباراة للغولف قبل أن يحضرا المباراة النهائية لدور السومو في طوكيو، وسلم ترمب رسميًا "الكأس الرئاسية" التي تزن ثلاثين كيلوغرامًا ويبلغ ارتفاعها 1,4 متر إلى الفائز الياباني اسانوياما، وسط هتافات حشد متحمس.

ترمب وآبي عززا "صداقتهما" بمباراة للغولف