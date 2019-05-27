السودان.. تعثر المفاوضات والبرهان يختتم زيارته للإمارات

اختتم رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، زيارة رسمية لدولة الإمارات استغرقت يوما واحدا أجري خلالها مباحثات مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

البرهان في الإمارات:

وكالة الأنباء الرسمية السودانية، قالت إن الزيارة تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع بالسودان.

الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين كباشي، أوضح في تصريح صحفي أن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

كباشي أوضح أن البرهان أطلع ولي عهد أبو ظبي على تطورات الأوضاع بالسودان وجهود المجلس والقوي السياسية للوصول إلى حلول مرضية تعزز مكاسب الثورة وصولا إلي ديمقراطية مستدامة.

تعتبر هذه أول زيارة للبرهان إلى الإمارات منذ توليه السلطة في السودان، وتأتي في أعقاب زيارة قام بها إلى مصر وزيارة نائبه الفريق ركن محمد حمدان دقلو إلى السعودية.

محللون يقولون إن الإمارات والسعودية ومصر تحاول تعزيز نفوذها في السودان بعد الإطاحة بالبشير واعتقاله في 11 أبريل/نيسان بعد ثلاثة عقود من الحكم.

الوكالة الإماراتية قالت إن ولي عهد أبو ظبي عبر خلال زيارة البرهان عن دعم الإمارات للسودان و"أكد أهمية الحوار بين السودانيين في هذه المرحلة الحساسة".

تعثر المفاوضات بين المحتجين والمجلس العسكري: