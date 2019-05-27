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السودان.. تعثر المفاوضات والبرهان يختتم زيارته للإمارات

عبد الفتاح البرهان يختتم زيارة لدولة الإمارات
عبد الفتاح البرهان يختتم زيارة لدولة الإمارات
27/5/2019

اختتم رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، زيارة رسمية لدولة الإمارات استغرقت يوما واحدا أجري خلالها مباحثات مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

البرهان في الإمارات:
  • وكالة الأنباء الرسمية السودانية، قالت إن الزيارة تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع بالسودان.
  • الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين كباشي، أوضح في تصريح صحفي أن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.
  • كباشي أوضح أن البرهان أطلع ولي عهد أبو ظبي على تطورات الأوضاع بالسودان وجهود المجلس والقوي السياسية للوصول إلى حلول مرضية تعزز مكاسب الثورة وصولا إلي ديمقراطية مستدامة.
  • تعتبر هذه أول زيارة للبرهان إلى الإمارات منذ توليه السلطة في السودان، وتأتي في أعقاب زيارة قام بها إلى مصر وزيارة نائبه الفريق ركن محمد حمدان دقلو إلى السعودية.
  • محللون يقولون إن الإمارات والسعودية ومصر تحاول تعزيز نفوذها في السودان بعد الإطاحة بالبشير واعتقاله في 11 أبريل/نيسان بعد ثلاثة عقود من الحكم.
  • الوكالة الإماراتية قالت إن ولي عهد أبو ظبي عبر خلال زيارة البرهان عن دعم الإمارات للسودان و"أكد أهمية الحوار بين السودانيين في هذه المرحلة الحساسة".
تعثر المفاوضات بين المحتجين والمجلس العسكري:
  • المحادثات الرسمية تعثرت بين المجلس العسكري الانتقالي بقيادة البرهان وبين تحالف من جماعات الاحتجاج والمعارضة بشأن من تكون له السيطرة النهائية على المؤسسات الانتقالية.
  • تعثر المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري في السودان، جاء بسبب الخلافات حول مجلس الحكم السيادي، الذي تصر قوى التغيير على أن يكون بأغلبية وقيادة مدنية، في حين يرى العسكر، أن يكون بأغلبية وقيادة عسكرية.
  • المحتجون يطالبون بانتقال إلى الديمقراطية وبتشكيل حكومة مدنية وحذروا من تدخل الحلفاء الإقليميين الثلاث- مصر والسعودية والإمارات- وأبدوا تخوفا من مبادرة السعودية والإمارات بتقديم وديعة في البنك المركزي السوداني.
  • تجمع المهنيين السودانيين، وهو جماعة الاحتجاج الرئيسية، قال إنه عقد أول اجتماع له مع السفير السعودي في الخرطوم، وطالبه بدعم الانتقال إلى حكم مدني في السودان.
  • الإمارات والسعودية تعهدتا في أواخر أبريل/نيسان بتقديم مساعدات مالية وأشكال دعم أخرى قيمتها ثلاثة مليارات دولار للسودان.
  • رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، لهما علاقات بالدولتين الخليجيتين من خلال مشاركة السودان في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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