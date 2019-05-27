إعلان القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات بلدية إسطنبول

أعلنت اللجنة الانتخابية في إسطنبول القائمة النهائية للمرشحين الذي سيخوضون انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية المدينة.

قائمة الأحزاب المشاركة بمرشحين في انتخابات الإعادة

العدالة والتنمية.

الشعب الجمهوري.

السعادة.

الوطن.

17 مرشحا مستقلا.

أبرز المرشحين

بن علي يلدرم (حزب العدالة والتنمية).

أكرم إمام أوغلو (حزب الشعب الجمهوري).

نجدت غوكجنار (حزب السعادة).

مصطفى إيلكر يوجل (حزب الوطن)

إعادة الانتخابات