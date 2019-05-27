إسرائيل مستعدة لإجراء محادثات مع لبنان بوساطة أمريكية

أبدت إسرائيل، الإثنين، استعدادها لإجراء محادثات مع لبنان بوساطة أمريكية لحل نزاع على حدود بحرية يؤثر على عمليات التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.
التفاصيل
- مكتب وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز قال في بيان بعد لقائه بالمبعوث الأمريكي ديفيد ساترفيلد: مثل تلك المحادثات يمكن أن تحقق "مصالح البلدين في تطوير احتياطات الغاز الطبيعي والنفط" من خلال الاتفاق على الحدود.
- لم يرد تعليق فوري من مسؤولين لبنانيين أو أمريكيين.
- إسرائيل ولبنان في حالة حرب من الناحية النظرية منذ قيام الأولى عام 1948.
- البلدان على خلاف منذ فترة طويلة بشأن ترسيم الحدود مما يؤثر على منطقة بحرية مساحتها نحو 860 كيلو مترا مربعا على امتداد ثلاثة امتيازات للطاقة في جنوب لبنان.
- تطالب إسرائيل كذلك بالسيادة على المياه في واحد من تلك الامتيازات. وتشهد إسرائيل ازدهارا في مجال استخراج الغاز في شرق المتوسط منذ نحو عشر سنوات باكتشافها حقلين ضخمين.
- دفع الخلاف البلدين إلى سياسة حافة الهاوية على مدى سنوات، إذ تقول كل منهما إنها تحمي مواردها وتحذر من التعدي عليها.