إسرائيل مستعدة لإجراء محادثات مع لبنان بوساطة أمريكية

أبدت إسرائيل، الإثنين، استعدادها لإجراء محادثات مع لبنان بوساطة أمريكية لحل نزاع على حدود بحرية يؤثر على عمليات التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.

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