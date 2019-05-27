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سياسة

إسرائيل مستعدة لإجراء محادثات مع لبنان بوساطة أمريكية

وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس
وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس
27/5/2019

أبدت إسرائيل، الإثنين، استعدادها لإجراء محادثات مع لبنان بوساطة أمريكية لحل نزاع على حدود بحرية يؤثر على عمليات التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.

التفاصيل
  • مكتب وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز قال في بيان بعد لقائه بالمبعوث الأمريكي ديفيد ساترفيلد: مثل تلك المحادثات يمكن أن تحقق "مصالح البلدين في تطوير احتياطات الغاز الطبيعي والنفط" من خلال الاتفاق على الحدود.
  • لم يرد تعليق فوري من مسؤولين لبنانيين أو أمريكيين.
  • إسرائيل ولبنان في حالة حرب من الناحية النظرية منذ قيام الأولى عام 1948.
  • البلدان على خلاف منذ فترة طويلة بشأن ترسيم الحدود مما يؤثر على منطقة بحرية مساحتها نحو 860 كيلو مترا مربعا على امتداد ثلاثة امتيازات للطاقة في جنوب لبنان.
  • تطالب إسرائيل كذلك بالسيادة على المياه في واحد من تلك الامتيازات. وتشهد إسرائيل ازدهارا في مجال استخراج الغاز في شرق المتوسط منذ نحو عشر سنوات باكتشافها حقلين ضخمين.
  • دفع الخلاف البلدين إلى سياسة حافة الهاوية على مدى سنوات، إذ تقول كل منهما إنها تحمي مواردها وتحذر من التعدي عليها.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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