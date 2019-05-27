أمير قطر يتلقى دعوة رسمية من ملك السعودية لحضور قمة مكة

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسالة خطية من ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز، تضمنت دعوة رسمية لحضور القمة الطارئة لمجلس التعاون الخليجي بمكة في 30 مايو/أيار الجاري.

قمة خليجية في مكة المكرمة:

بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، فقد تسلم الرسالة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، خلال استقباله عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في الدوحة أمس الأحد.

سمو أمير البلاد المفدى يتلقى رسالة من خادم الحرمين الشريفين تضمنت دعوة سموه لحضور القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج في مكة المكرمة في 30 مايو تسلم الرسالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال استقباله الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الدوحة.#قنا pic.twitter.com/pgZmbEbe09 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 26, 2019