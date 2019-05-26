وفاة أحد أبرز قيادات الإخوان بمحبسه شمالي مصر

توفي محمد العصار، أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر، وعضو مجلس شورى الجماعة في محبسه شمالي مصر.
وبينما لم تصدر "الإخوان" أو أسرة القيادي الإخواني البارز، بيانا بشأن الواقعة، تحدث مناصرون للجماعة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن العصار تعرض لأزمة قلبية، بمحبسه، قبل أن يتم نقله لمستشفى حكومي ويتوفى.
ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الداخلية بشأن ملابسات وفاة العصار، غير أن الأخير ليس الحالة الأولى لقيادات الجماعة التي تتوفى داخل السجون.
المرشد العام السابق للإخوان، مهدي عاكف (سبتمبر/أيلول 2017).
عبد العظيم الشرقاوي (أغسطس/آب 2017).
فريد إسماعيل، ومحمد الفلاحجي، (مايو/ أيار 2015).
طارق الغندور (نوفمبر/تشرين ثان 2014).
أبو بكر القاضي (نوفمبر/ تشرين ثان 2014).
صفوت خليل (سبتمبر/أيلول 2013).
والعصار كان يسكن في مدينة دمنهور، شمالي مصر، ويعد من أبرز رموز الجماعة في المجال الفكري والدعوي، وذاع صيته في جيل الشباب، إذ يعرف عنه مخاطبة العقل ورفض العنف تماما.
وتم توقيف العصار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، عقب أشهر من إطاحة الجيش المصري محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا والمنتمي للجماعة، وقبيل شهر من حظر السلطات لجماعة الإخوان واعتبارها إرهابية.
وصدر حكم بالسجن من محكمة عسكرية بحق العصار وآخرين من قيادات الجماعة في أغسطس/ آب 2015، على ذمة اتهامات ينفونها بحرق المقر الرئيسي لمحافظة البحيرة (شمال)، قبل أن تقرر هيئة الطعن العسكرية في سبتمبر/أيلول 2017 قبول الطعن وتعيد المحاكمة.