شاهد: سياسي فنلندي متطرف يمزق نسخة من القرآن الكريم

قام زعيم حزب "الشعب الفنلندي أولا" اليميني المتطرف ماركو دي ويت بتمزيق نسخة من القرآن الكريم ورميها أرضا في إطار حملته الدعائية على خلفية انتخابات البرلمان الأوربي.

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