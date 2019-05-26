تقرير: الصين تتهيأ لحرب تجارية طويلة مع الولايات المتحدة

تستعد الصين لفترة صعبة يغلب عليها تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة إذ تلهب السلطات المشاعر الوطنية بأفلام عن الحرب الكورية وأغنية عن النزاع التجاري ومقالات تندد بواشنطن.

التفاصيل

تحول النزاع التجاري إلى حرب كلامية منذ أدرج الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مجموعة هواوي للاتصالات على القائمة السوداء الأسبوع الماضي على خلفية القلق بشأن إمكانية استخدام بكين لمعداتها للتجسس.

جاءت الخطوة التي تحظر على الشركات الأمريكية تقديم التكنولوجيا التي تحتاجها هواوي في وقت لا يزال على الطرفين استئناف المفاوضات التجارية بعدما تبادلا فرض زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية.

جاء في تعليق نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة ( شينخوا) الرسمية الجمعة أنه بات لدى الصين الآن "فهما أعمق" "لتقلبات" الولايات المتحدة وأنها تستعد للقتال بروح "المسيرة الطويلة".

"المسيرة الطويلة" هي إشارة إلى حدث تاريخي كرس زعامة ماوتسي تونغ خلال الحرب الأهلية الصينية عندما تراجع جيش التحرير الشعبي وناشطون في الحزب الشيوعي في مسيرة لمدة عام بين 1934 و1935 للإفلات من الجيش الثوري.

عكس مقال الوكالة موقف الرئيس الصيني شي جينبينغ المتشدد عندما دعا هذا الأسبوع للاستعداد لـ"مسيرة طويلة جديدة" في استذكار لاستراتيجية الانسحاب الأسطورية التي نفذها الثوريون الشيوعيون في ثلاثينات القرن الماضي قبل أن يعاودوا تجميع صفوفهم ويحققوا النصر عام 1949.

حذّر شي المسؤولين المحليين من "التداعيات المعقدة وطويلة الأمد" للتأثيرات الخارجية.

قال كبير الباحثين لدى "مركز الصين للتبادلات الاقتصادية الدولية" جانغ يانشينغ في مؤتمر نظمته الحكومة الأربعاء إن أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم "تمرّان بمرحلة طويلة من النزاع غير العقلاني".

"جانغ يانشينغ: في خضم هذه العملية وخطوة بخطوة. ستفهمان بعضهما البعض وتقاومان بعضهما البعض للتعاون معا في نهاية المطاف.

"أنانية ومتغطرسة"

ترك ترمب الباب مفتوحا للمصالحة إذ قد يلتقي الرئيس شي على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان الشهر المقبل.

لكن وسائل الإعلام الصينية صعّدت لهجة خطابها.

وصف مقال في "شينخوا" الخميس الحكومة الأمريكية بأنها "أنانية ومتغطرسة".

المقال ذكر أن "الولايات المتحدة تتحدى القواعد الدولية وتتخلى عن اتفاقيات التعاون وتعزف على وتر أمريكا أولا والتميّز والاستثناء الأمريكيين".

منذ رفع ترمب الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار في منتصف مايو/أيار، تنشر صحيفة الشعب اليومية الناطقة باسم الحزب الشيوعي عامودا يوميا تحت وسم "جرس إنذار" لتفنيد حجة ترمب بأن صعود الصين يتسبب بخسائر للأمريكيين.

بث التلفزيون الرسمي على ستة أيام متتالية منذ 16 من مايو/أيار أفلاما عن الحرب الكورية في خمسينات القرن الماضي تثير المشاعر المعادية للولايات المتحدة، لتذكير الجماهير بالفترة التي وصلت فيها الحرب الباردة إلى عتبة الصين عندما قاتلت إلى جانب كوريا الشمالية ضد قوات الأمم المتحدة بقيادة واشنطن التي كانت تدافع عن الشطر الجنوبي.

في هذه الأثناء، انتشرت هذا الأسبوع أغنية تحمل اسم "الحرب التجارية" كتبها مسؤول حكومي صيني سابق تتعهد بإلحاق هزيمة كبرى بالولايات المتحدة في هذا النزاع، قبل أن تحذفها منصات التواصل الاجتماعي الشعبية "وي تشات" و"ويبو" لانتهاكها القواعد المرتبطة بالمضمون.

تستخدم الأغنية لحنا من فيلم دعائي شهير ضد اليابان من حقبة الحرب.

قال كاتب الأغنية تشاو لينغتيان لوكالة فرانس برس إن "الأمة الصينية تواجه تهديدا خطيرا الآن يشبه الأوقات الصعبة التي تطرق إليها الفيلم".

أضاف "أريد أن استغل هذه الأغنية لإيقاظ الحشود. علينا أن نتحد كشخص واحد من أجل التنمية والقتال".

وطنية "زائفة"