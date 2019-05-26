تركيا: المعتقلون الأكراد ينهون إضرابا عن الطعام بطلب من أوجلان

أنهى آلاف المعتقلين الأكراد في سجون تركيا، الأحد، حركة إضراب عن الطعام مستمرة منذ أشهر وذلك تلبية لدعوة القائد التاريخي لحركة التمرد الكردي عبد الله أوجلان.

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حسب نص قرأته محاميته نيروز وصال، التي زارت أوجلان مرتين خلال هذا الشهر، بعد منعها من ذلك منذ 2011، قال أوجلان "أتوقع أن توقفوا حراككم".

أوجلان: هدفكم فيما يخصني تحقق وأريد أن اعبر لكم عن ودي وامتناني.

حسب المحامية فإن اوجلان أكد خلال لقائها به "وجوب إنهاء إضرابات الجوع بعد أن حققت هدفها".

جاء هذا الإعلان بعد إلغاء حظر السلطات التركية على المحامين مقابلة موكلهم أوجلان مؤسس حزب العمال الكردستاني منذ 2011.

تعتبر سلطات أنقرة وحلفاؤها الغربيون، حزب العمال الكردستاني منظمة "إرهابية".

حسب "حزب الشعوب الديمقراطي" فإن نحو ثلاثة آلاف سجين يخوضون إضرابا عن الطعام انضم معظمهم إلى التحرك في الأشهر الأخيرة تضامنا مع النائبة الكردية ليلى غوفن التي ترفض الغذاء منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018 للاحتجاج على العزل المفروض على أوجلان.

كان اثنان من محاميه تمكنا من زيارته للمرة الأولى في الثاني من مايو/أيار في سجن جزيرة إيمرالي في بحر مرمرة قرب إسطنبول، ثم تمكنا أيضا من زيارته الأربعاء بعد رفع الحظر رسميا الأسبوع الماضي.

رغم العزلة شبه التامة التي فرضتها السلطات التركية عليه، يبقى أوجلان القيادة الأساسية للناشطين الأكراد في تركيا، وخلف النزاع المسلح بين السلطات والمقاتلين الأكراد أكثر من 40 ألف قتيل منذ 1984.

ينفذ عدد كبير من المساجين إضرابا جزئيا عن الطعام حيث يمتنعون عن تناول الأطعمة الصلبة ويكتفون بمحاليل مملحة أو محلاة.

في المقابل يخوض ثلاثون منهم إضرابا أقسى عن الطعام ولا يتناولون إلا ماء محلى أو مالحا.

حسب حزب الشعوب الديمقراطي فإن ثمانية منهم قضوا انتحارا في السجون منذ بداية الحراك.

ملصق يحمل صورة القائد التاريخي لحركة التمرد الكردي عبد الله أوجلان (رويترز)

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