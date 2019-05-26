اليابان تسعى لتغيير نظام الأسماء لديها.. كيف؟

تسعى اليابان إلى تغيير نظام الأسماء لديها ليتوافق مع النظام السائد في الدول المجاورة، بحيث يأتي اسم العائلة أولا، بمعنى أن رئيس الوزراء شينزو آبي سيصبح اسمه: آبي شينزو.

ما القصة؟

قبل أكثر من قرن، وضعت اليابان نظامًا لكيفية نطق أسماء الأشخاص اليابانيين في الخارج، بحيث يأتي اسم الشخص أولا ثم اسم العائلة ثانيًا.

لكن داخل اليابان وفي الدول الآسيوية المجاورة، يحدث عكس ذلك، إذ يأتي اسم العائلة أولًا.

بالتالي في اليابان يُعرف رئيس الوزراء باسم آبي شينزو بينما يطلق عليه في الخارج اسم شينزو آبي.

وزير الخارجية الياباني تارو كونو طلب من وسائل الإعلام الأجنبية الأسبوع الماضي أن يأخذوا في اعتبارهم هذا التغيير عند الإشارة إلى رئيس الوزراء.

كونو قال في مؤتمر صحفي في طوكيو إنه بما أن الصحفيين قد أشاروا للرئيس الصيني باسم شي جين بينغ، والرئيس الكوري الجنوبي باسم مون جاي، أي أنهم ذكروا اسم العائلة أولا، فإنه يتعين عليهم القيام بالشيء نفسه عند الإشارة إلى آبي.

كونو قال إن الوقت قد حان لهذا التغيير، إذ بدأت اليابان حقبة جديدة، بوصول إمبراطور جديد للعرش، كما أن اليابان تستعد لاستضافة أحداث دولية كبرى، من بينها قمة قادة مجموعة العشرين في يونيو/حزيران، وكأس العالم للرجبي بعد بضعة أشهر، ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو.

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