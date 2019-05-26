السودان.. حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي يرفض الإضراب العام

أعلن حزب الأمة المعارض في السودان بقيادة الصادق المهدي في بيان، الأحد، رفضه للإضراب المقرر الثلاثاء من قبل قادة الاحتجاجات كوسيلة لممارسة الضغوط على المجلس العسكري.

وقرر الحزب المنضوي ضمن تحالف قوى الحرية والتغيير "رفض الإضراب العام المعلن من بعض جهات المعارضة" موضحًا أن من يقرر الإضراب إن لزم "مجلس قيادي للحرية والتغيير" في إشارة الى انقسامات في صفوف المحتجين.

أبرز ما جاء في بيان الحزب:

فك تجميد نقابات المنشأ يعيد بعض آليات التمكين التي مارس بها النظام المخلوع السيطرة على الحركة النقابية، ونطالب بإعادة تجميد نقابات المنشأ والإسراع بتطبيق برنامج يعيد للحركة النقابية الحرية والديمقراطية والاستقلال وفق معايير منظمة العمل الدولية.

رفض الإضراب العام المعلن من بعض جهات المعارضة، واعتبار سلاح الإضراب العام وارد في ظروف متفق عليها، ويقرره إن لزم مجلس قيادي للحرية والتغيير، مجلس ينتظر أن يقرر تكوينه اجتماع لمكونات الحرية والتغيير غدا الإثنين كما قرر ذلك اجتماع جامع عقد يوم الخميس الماضي.

ربما استجاب البعض للإضراب رغم رفضنا له توقيتًا وتحضيرًا، هذا لا يمنح السلطات حق رفتهم للعاملين.

هناك حقوق للعمال وفق منظمة العمل الدولية، لذلك قررت المنظمة تجميد عضوية السودان فيها بسبب ما صدر من تهديد.

الحرص على استمرار التفاهم مع المجلس العسكري وهذا يتطلب انضباطًا من الجانبين حرصًا على تحقيق أهداف الثورة والمصلحة الوطنية، ويرجى الاتفاق على ميثاق شرف لتجنب الانزلاق بالفعل وردة الفعل إلى مواجهات لا تفيد إلا عوامل الثورة المضادة.

تأكيد أن الاعتصام التاريخي أمام القيادة العامة يجسد الثورة الشعبية، وما فيه من حماسة شبابية ونسائية يمثل عودة الروح لقطاعات شعبية دمر النظام المخلوع روحها المعنوية. وضرورة استمراره لحراسة مكاسب الثورة حتى تتحقق أهدافها.

الحرص على الثورة الشعبية يتطلب أن نحرص على وحدتنا في قوى الحرية والتغيير، وهذا يتطلب تجنب المبادرات غير المحسوبة وغير المتفق عليها وكذلك الحرص على عدم إقصاء كافة القوى التي عارضت النظام المخلوع.

خلفية: